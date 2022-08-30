В Шумерле участники футбольного турнира разыграли награды

29 и 30 августа на стадионе «Труд» проходил VI Открытый республиканский турнир по футболу среди детских команд 2010 г. р. и моложе, посвященный памяти братьев Кутыревых.



Валентин Андреевич Кутырёв был тренером детской футбольной команды «Пингвин» и футбольной команды «Темп» шумерлинского завода спцавтомобилей. Его деятельность носила по тем временам инновационный, творческий характер. Команды успешно выступали в городских, республиканских и всесоюзных соревнованиях по футболу. Александр Андреевич Кутырев – брат Валентина Андреевича, ветеран физкультуры и спорта Чувашии, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики. Воспитанник шумерлинской футбольной команды «Звезда», в которой затем работал тренером. За годы тренерской карьеры воспитал более 20-ти футболистов высокого класса, в том числе чемпиона СССР Сергея Башкирова. Подготовил детскую команду «Пингвин» – победительницу Поволжья и призера всесоюзных соревнований по футболу на призы ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч».



В этом году на шумерлинском зеленом газоне встретились восемь детских команд из Кирова, Сергача, Йошкар-Олы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Нижегородской области и, конечно же, из Шумерли.



29 августа состоялось открытие турнира и групповые матчи, в которых юные футболисты боролись за выход в плей-офф и финальную часть турнира. На торжественном открытии соревнований участников приветствовали глава города Шумерли С.В. Яргунин, глава администрации города В.А. Шигашев, депутат Госсовета Чувашской Республики В.А. Горбунов, а также сын В.А. Кутырева, Андрей Валентинович.



Во второй день соревнований, 30 августа, на шумерлинском поле состоялись матчи за выход в финал и непосредственно сами игры за третье и первое места. Каждый матч финальной части турнира был красив и зрелищен, юные футболисты старались показать свои навыки владения мячом.



По итогам всех матчей победителем республиканского турнира памяти братьев Кутыревых стала команда «Динамо» из Йошкар-Олы. Вторым призером стала шумерлинская команда «Наследники Динамо» и замкнула тройку лидеров чебоксарской команды «Легион». На церемонии закрытия соревнований команды были награждены кубками, медалями и дипломами Минспорта Чувашии. Также игроки в номинациях были отмечены дипломами Минспорта Чувашии и призами. Среди них – шумерлинец Алексей Губанов, признанный лучшим вратарем.



Организаторы турнира выражают благодарность за помощь и поддержку в организации и проведении турнира директору ТД «Спектр» А.С. Махмутову, индивидуальным предпринимателям В.Д. Прохорову, Е.А. Жирнову, агентству «Деловая среда» (А.В. Уфилькина), ДЮСШ, СОШ 6, Шумерлинскому ММЦ, ЦДТ, ДООЛ «Соснячок», ДК Восход», гимназии 8, ООО «Звезда», редакции Шумерлинской газеты «Вперед» и телеканалу «Новая реальность».



А. Железин.







