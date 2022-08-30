Вслед за сюжетом о чувашах трэвел-шоу «Национальность» снимает новые видео

«Национальность.ru» — новое шоу, в котором популярные телеведущие рассказывают о народах, проживающих на территории нашей страны. Это яркие и красочные сюжеты о том, почему кавказцы любят низкие приоры, что за хуурдиг пьют калмыки, как татары сохраняют свою молодость и о многом другом.

Месяц назад на канале вышло несколько выпусков, посвященных нашей республике: «Чуваши», «Интересные факты о чувашах» и «Почему в чувашском языке нет слова «да». Недавно увидел свет выпуск про мордву, вепсов и слово счастье на разных языках. Впереди – много передач и о других народах России.

«Чувашия стала одним из первых регионов, о котором снят сюжет в «Национальность.ru», – подчеркнула директор агентства по развитию туризма Чувашской Республики Мария Гришина. – В выпуске подробно рассказано о языке, традициях, костюмах и особенностях нашего народа, республика показана как великолепный уголок Поволжья с интересным сочетанием древности и современности. Уверена, видео стоит посмотреть каждому!»

Программа «Национальность.ru» – это то, чего не хватало среди многочисленных передачах о путешествиях. Из ее выпусков можно составить собственный путеводитель по России, выбрать место для поездки в отпуск и избавиться от стереотипов об избранных регионах.

Отдельная категория сюжетов – о языках народов России. Благодаря этой рубрике фиксируются и сохраняются уникальные исчезающие наречия, и языки соседей по регионам перестают быть чужими.

Посмотреть выпуски шоу «Национальность.ru» можно в ВКонтакте https://vk.com/nationalityru и Одноклассниках https://ok.ru/group/61675090804821.