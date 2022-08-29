Школьники с хорошей успеваемостью смогут бесплатно путешествовать по Чувашии

Учащимся 5-9 классов, имеющим достижения в образовании, спорте, искусстве и культуре, а также в общественной работе, предложат бесплатные программы двухдневных туров по республике. Для запуска проекта Минэкономразвития Чувашии подготовило 7 нормативно-правовых актов для утверждения на уровне Правительства Чувашской Республики, совместно с Министерством цифрового развития и информполитики создана информационная платформа. Ее протестировали, и скоро школьники Чувашии смогут самостоятельно со своих домашних компьютеров подать заявление и прикрепить документы, подтверждающие их достижения в образовании и науке, спорте, культуре и искусстве, добровольчестве.

Большую работу по подготовке детских путешествий провели туроператоры Чувашии. Дети Чувашии должны получить качественный туристический продукт с проживанием в гостинице уровня не менее 3 звезды, с хорошим питанием и интерактивной программой.

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