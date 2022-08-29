Центр управления регионом Чувашской Республики: «Социальные сети – самый популярный у жителей региона источник информации»

Сотрудники ЦУР Чувашии провели образовательный семинар в Козловке. Слушателями лекций стали специалисты органов местного самоуправления республики, ответственные за работу в соцсетях. Обсудили основные принципы их ведения, правила организации прямых эфиров, на практике отработали навыки написания текстов для интернета.

Отдельный и очень важный вид деятельности в интернете, прозвучало на семинаре ЦУР – прямые эфиры глав администраций. «Это высшая степень вовлеченности руководителя в работу соцсетей, признак открытости и доступности власти, – подчеркнула руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева. – Важно тщательно готовиться к каждому такому эфиру, собирать вопросы жителей, готовить информацию, проводить тестирование онлайн-встреч».

«Средний россиянин проводит в соцсетях 3 часа в день. Социальные сети – самый популярный источник информации у жителей республики. К тому же, 14 июля 2022 г. Госдума РФ приняла законопроект о госпабликах, согласно которому к 1 декабря 2022 года органы власти должны будут создать свои официальные паблики», – так объяснила необходимость ведения пабликов и публичных страниц госорганами и представителями старший специалист ЦУР Чувашии Алина Кириллова. При этом чаще всего, подчеркнула она, жители региона выбирают ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

Писать лучше просто и понятно, разделяя текст на абзацы, вставляя эмодзи и избегая канцеляризмов, рассказали слушателям. Пабликам просто необходимо работать с комментариями: при этом рассматривать каждый вопрос и давать ответ в течение суток. «Текст для соцсетей долен быть кратким, до 1000 знаков, – назвала конкретные цифры редактор ЦУР Чувашии Галина Титарчук. – Обязательно должен делаться акцент на решении проблемы».

Практические семинары ЦУР Чувашии проводит регулярно. Сотрудников министерств, ведомств, органов местного самоуправления регулярно обучают интеграции с блогерами и копирайтингу, созданию текстового и видео-контента, работе с обращениями жителей. За первую половину 2022 года проведено почти 20 образовательных семинаров, в том числе с привлечением федеральных экспертов.