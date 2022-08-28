Новое кладбище почти готово

Вопрос о местах захоронения на городском кладбище можно считать закрытым, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Шумерли Валерий Шигашев.

Разработка земельных участков, включенных в территорию кладбища в районе ГНС, закончена, есть замечания по организации подъездных путей, по оснащению объекта элементами благоустройства. В течение ближайшего времени основные задачи будут решены, что позволит приступить к выделению мест под захоронения.