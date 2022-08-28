Направить средства на обучение ребенка в колледже (техникуме, училище) или вузе можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. В 2022 году в Чувашии такой возможностью воспользовалась 61 семья.

Оплатить средствами материнского капитала можно не только обучение, но и пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.



На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Родителям достаточно подать только заявление о распоряжении средствами. Отделением ПФР по Чувашии заключены соглашения с 35 учебными заведениями Чувашской Республики, в том числе с 11 вузами. Все необходимые сведения для направления средств в учебные заведения на оплату образовательных услуг Пенсионный фонд получит самостоятельно через межведомственное взаимодействие.



Кроме того, 4 августа 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании средств материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно в любой территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от места жительства или в МФЦ. В случае удовлетворения заявления перечисление средств осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.



Размер материнского капитала составляет 524,5 тыс. руб., а для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, – 693,1 тыс. руб.



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.