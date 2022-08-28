Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в июле 2022 г. направлена 194 семьям г. Шумерли и Шумерлинского района в сумме более 2,26 млн руб.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи составлял не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (12896 руб. х 2 = 25792 руб.). Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей (11476 руб.).

Напомним, что сейчас в Чувашской Республике на душу населения прожиточный минимум составляет 11832 руб., для трудоспособного населения — 12896 руб., для пенсионеров — 10175 руб., для детей — 11476 руб.

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.