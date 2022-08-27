Почётных граждан-2022 будет двое

В среду на очередном заседании Собрания депутатов Шумерли было рассмотрено множество наградных материалов в связи с приближающимся Днем города.



Среди рассмотренных были и две кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин города Шумерли»: бывшего главного конструктора КАФ Александра Петровича Самарина и бывшего заместителя генерального директора по производству ШЗСА Сергея Гавриловича Сапожникова. Депутаты отметили, что оба хорошо известны шумерлинцам, много лет добросовестно проработали на своих предприятиях, внесли значимый вклад в развитие машиностроения и города. Поэтому решение присвоить звание сразу обоим было принято единогласно.

Справка:

Самарин А.П. начал трудовую деятельность на комбинате автофургонов в 1992 году. Является автором ряда патентов, изобретений и рационализаторских предложений в сфере производства автофургонов. Заслуженный изобретатель Чувашской Республики (2006 г.), награжден нагрудным знаком Минобороны России «За создание автомобильной техники» (2007 г.), медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2016 г.), множеством наград и поощрений. Стаж работы в отрасли – 39 лет.



Сапожников С.Г. поступил на Шумерлинский завод спецавтомобилей в 1960 году инженером-конструктором КБ, в 1970 году возглавил конструкторско-технологический отдел. Избирался секретарем партбюро ШЗСА, членом Шумерлинского горкома КПСС и дважды депутатом городского Совета народных депутатов. С 1981 по 1995 годы – заместитель генерального директора по производству. Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.), орденом «Знак Почета» (1986 г.), почетным знаком «Ветеран автомобильной промышленности СССР» (1989 г.), почетными грамотами республиканского уровня. Стаж работы на заводе – 35 лет.

Наталья Игнатьева.