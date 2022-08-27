Каникулы с пользой

Вот и подошло к концу время летних каникул. В течение трех месяцев школьники и студенты отдыхали от учебных занятий, общались с друзьями, путешествовали. Немало среди молодежи было и тех, кто посвятил эти дни для освоения навыков будущей профессии или же просто подрабатывал.

Настоящей кузницей кадров стала в этом году парикмахерская «Венеция». Выпускница гимназии № 8, студентка Нижегородского технологического техникума Валентина Разуваева в июне проходила здесь производственную практику, да так и осталась на все лето.



Валентина осваивает парикмахерское мастерство второй год. Свою первую стрижку в учебном заведении она вспоминает с улыбкой: «Нам привели мальчиков, будущих сварщиков, и мы с подругой начали их стричь. Перетряслись, перепугались, конечно: а вдруг плохо получится? Потом тот, кого я стригла, пришел ко мне еще раз. Но предупредил, чтобы стригла лучше».



Ну, а в салоне «Венеция» первым для стрижки свою голову ей любезно предоставил друг. Он и стал её вдохновителем и утешителем одновременно. Валентина приглашала и своих сестер, и подруг. Подравнивала им волосы, что стало у неё неплохо получаться. Ей стали доверять подравнивать волосы и другим клиентам парикмахерской. Студентка стала неплохим помощником и в окраске волос. Её наставники Екатерина Ивантаева и Татьяна Матвеева отмечают неплохие знания, полученные девушкой в техникуме, которые та умело применяла на практике.



«Спасибо моим летним учителям, — говорит Валентина. — Под их чутким руководством за эти три месяца я освоила много практических моментов и особенностей профессии. И в новом учебном году с учебой у меня, думаю, проблем не будет. В стрижке и укладке я уже многое понимаю».

Марина Ветликова.