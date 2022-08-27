Идёт уборка хлебов

На склады Шумерлинского хлебоприемного предприятия поступает зерно нового урожая. Первым привезено зерно с полей СХПК «Комбинат».



По состоянию на 22 августа на полях округа обмолочено 1970 га пшеницы, 833 га ячменя и 300 га ржи. При средней урожайности 26,1 центнера с гектара аграриями намолочено 8310 тонн зерна. В уборке задействовано 19 комбайнов.



Установившаяся жаркая погода ускоряет созревание зерновых и зернобобовых культур, что дает возможность хлеборобам быстрее убрать урожай.



Отдел с/х и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа.