Готовимся к диктанту Победы

В Шумерле идёт активная подготовка площадок для проведения международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны в рамках проекта «Историческая память». Акция пройдет 3 сентября в двух форматах — очном и дистанционном.

Организаторами диктанта Победы выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии большого числа государственных, общественных организаций и силовых структур.



С каждым годом количество участников акции неуклонно растёт: если в 2019 году диктант Победы написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году — уже 1,5 млн участников.

Для проведения диктанта в Шумерле определены 10 площадок: все пять школ города, ЦДТ и ДШИ № 1, городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги, детская библиотека-филиал № 1 им. С.Я. Маршака и ДК «Восход».



Проверить свои знания и написать диктант может любой желающий. Для прохождения теста по истории Великой Отечественной войны, состоящего из 25 вопросов, можно зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф. Для этого нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.



В диктанте можно принять участие и без предварительной регистрации, придя на одну из площадок 3 сентября. Начало очной регистрации участников в этот день — в 12.00 час.

Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день диктанта Победы.



О. Терентьева, методист ЦДТ.