Чувашпотребсоюз всегда открыт для СМИ

24 августа Чувашпотребсоюз вновь организовал семинар-совещание с представителями СМИ

республики. Состоялось оно в Чебоксарском районе. Участниками стали и сотрудники газеты «Вперёд».

Мероприятие началось в Ишлейском райпо с приветственного слова председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова. Всё разнообразие деятельности этой организации с многолетней историей журналисты смогли увидеть в ходе пресс-тура. В программе было посещение Ишлейского хлебозавода, торговых предприятий Чувашпотребсоюза в д. Селиванкино и в с. Большие Карачуры.

В Кугесях журналисты посетили музей «Бичурин и современность», побывали в гостях в редакции газеты «Тăван Ен».



Затем состоялся круглый стол, на котором участникам семинара-совещания подробно рассказали о планах по развитию Чувашпотребсоюза. Например, сейчас разрабатывается мобильное приложение «Коопторг» для доставки продуктов на селе, сообщил Валерий Павлов. Со следующего года через приложение можно будет заказать доставку продуктов для своих престарелых родителей и родственников.



Завершилось мероприятие церемонией награждения призеров и номинантов ежегодного республиканского конкурса средств массовой информации «Потребительская кооперация». В их числе — редактор газеты «Вперёд» Ольга Дмитриева. От всей души поздравляем коллегу!



А. Аношина, гл. редактор.