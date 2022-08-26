Педагоги вдохновились на плодотворную работу

В начале недели в Чувашии состоялась республиканская августовская конференция

педагогических работников, а уже в среду на традиционную конференцию собралось

и педагогическое сообщество города Шумерли. Местом подведения итогов и постановки задач на следующий учебный год в этот раз стала школа № 2.

С началом нового учебного года, а у педагогов он начинается уже с конференции, собравшихся поздравили глава Шумерли Сергей Яргунин, зам. главы администрации города — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина. Они выразили слова благодарности в адрес всех педагогов города и, конечно же, в адрес ветеранов педагогического труда. К сожалению, прийти непосредственно на конференцию многим из ветеранов помешали жаркие погодные условия. Но уважение к тем, кто в прежние годы вносил свой вклад в систему образования в городе, чувствовалось в каждом слове выступавших.



С основным докладом об итогах прошлого учебного года и о развитии отрасли в целом выступила Ирина Сасакина. Она подробно остановилась на успехах шумерлинских педагогов, рассказала о нововведениях, предстоящих в школах с этого учебного года, отметила важность воспитательного процесса в учебных заведениях.



Кстати, темой конференции было обозначено именно воспитание и это не случайно. Ведь впервые за долгое время воспитание подрастающего поколения выходит на передний план на государственном уровне, и это подтверждают законодательные и нормативные документы, призванные упорядочить воспитательную деятельность всех образовательных организаций.

«Мы с вами с прошлого года внедрили информационные пятиминутки и ввели в начале каждой недели церемонию поднятия флага и исполнение гимна. Проведено достаточно много значимых воспитательных мероприятий. Таким образом мы по кирпичику начали выстраивать систему и патриотического воспитания подрастающего поколения. Но перед нами — новые вызовы и новые ключевые инициативы и проекты, которыми мы с вами сейчас должны заниматься», — отметила Ирина Сасакина в своем докладе.



Для развития и эффективной организации воспитательной среды должны быть созданы условия. В связи с этим Ирина Владимировна попросила руководителей школ обратить особое внимание на создание условий для организации деятельности школьных спортивных клубов, музеев, театральных клубов и кружков, школьных СМИ.



Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ставит задачу, чтобы до конца года в каждой школе 100-процентно был спортивный клуб. В Шумерле этот показатель пока составляет 82 %, и она в числе лидеров. Хорошие позиции у города и по школьным музеям и театрам.



А вот следующее направление — создание школьных СМИ — следует немного подтянуть. «Мониторинг показал, что во всех наших образовательных учреждениях ведутся социальные сети, в которых находят отражение актуальные вопросы жизни учреждений. Школьные газеты, телевидение, радио, работа в этом направлении организована недостаточно. Это задача на ближайшее время», — подчеркнула Ирина Сасакина.



Важное место в докладе начальника отдела образования заняла тема модернизации школ. Так, было отмечено, что в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования» проводится капитальный ремонт в двух общеобразовательных учреждениях Шумерли.

На школу № 2 выделено почти 31 млн руб. и теперь она обновлена и снаружи, и внутри, что могли оценить участники конференции.



Гимназия № 8 включена в двухгодичный цикл проведения ремонта. Ей выделено более 71 млн руб. Было замечено, что работы на объекте ведутся не так активно, как хотелось бы, поэтому за ходом ремонтных работ осуществляется постоянный контроль.

На ремонт фасада старого здания школы № 3 в 2022 году выделено почти 7 млн руб. По этому объекту тоже есть вопросы, но докладчица выразила надежду, что до 31 августа все будет завершено.



Безусловно, улучшение материально-технической базы школ, их преображение играют важную роль в организации учебного процесса, но еще большую значимость имеет постоянное развитие кадрового потенциала. Важно и формирование позитивного имиджа педагогов, занимающихся воспитанием, через освещение в информационном пространстве конкурсов профмастерства, социальных акций, творческих мероприятий.



Радует, что про шумерлинских педагогов всегда есть что рассказать. В копилке их достижений только по итогам прошлого учебного года множество побед в профессиональных конкурсах как республиканского, так и всероссийского уровней. Больших успехов добивались и их ученики. Учреждения образования становились обладателями различных грантов и работали над развитием своих направлений. Об этих достижениях наша газета писала неоднократно и весьма подробно.

В своем выступлении Ирина Сасакина осветила все стороны развития системы образования в Шумерле, сделала выводы, расставила приоритеты.



С докладами о реализации различных проектов в образовательных учреждениях выступили директор школы № 1 Татьяна Полякова и зам. директора по УР Шумерлинского политехнического техникума Лилия Киреева.



Украшением конференции стала церемония награждения. Педагогов, добившихся успехов в работе, чествовали дипломами, грамотами, благодарностями и громкими аплодисментами.

Татьяна Александрова.















