В Туванах состоялся праздник

19 августа – День деревень Туванского сельского поселения. Он является одним из самых любимых,

его ждут и к нему готовятся.

Собравшихся сельчан и гостей поселения приветствовали глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов и начальник Туванского территориального отдела Владимир Васильев. Работники клубно-досуговых учреждений и самодеятельные артисты округа в составе Михаила Тихонова, Ирины Кушниренко, Николая Егорова, Владимира Тимофеева, Олега Кушникова, Валентины Кулиш, Риммы Красновой, народного фольклорного коллектива «Шанчăк» (рук. Людмила Григорьева), женской вокальной группы Саланчикского народного хора (рук. Олег Кушников), вокального ансамбля «Тăван ен» (рук. Михаил Тихонов) подарили интересную концертную программу.



Приятным подарком для зрителей стали выступления эстрадного ансамбля «Сердце» Малотуванского сельского клуба Аликовского района (рук. Светлана Матьянова), народного фольклорного ансамбля «Ямаш» Первостепановского сельского поселения Цивильского района (рук. Эльвира Тимофеева) и вокального ансамбля «Кружевницы» Калининского СДК Вурнарского района (рук. Елена Мышкина).



Праздник прошёл на одном дыхании. А с рассветом у туванцев вновь начались трудовые будни – на селе нельзя упустить ни одного погожего денёчка.



ИРЦК Шумерлинского МО.





