В обновках и с хорошим настроением

Приближается новый учебный год. Уже на следующей неделе нарядные школьники пойдут на линейку, посвященную Дню знаний. Ну, а перед родителями стоит серьезная задача – обеспечить детей всем необходимым для учебного процесса.

Сколько же стоит собрать ребенка в школу в этом году? С каким настроением ребята собираются сесть за парты? С этими вопросами корреспондент газеты обратился к прохожим на улицах города, в магазинах. И вот что они рассказали.

Наталья Клячкина:

Время пролетает незаметно. Только год назад дочка Настенька пошла в первый класс, а сейчас она уже будет второклассницей третьей школы.

Подготовка к школе идет полным ходом. С прошлого года практически ничего не осталось — в этом году приобретаем все новое. Уже купили школьную форму — сарафан, жилетку и брюки. В целом форма обошлась где-то на 5 тысяч. Конечно же, нужны блузки. На обувь потратили 3 тысячи. Сюда вошли и туфли, и кроссовки, и сменная обувь. Канцтовары пока приобрели на 2 тысячи. Покупки еще не завершены, поэтому думаю, что на подготовку к школе нужно точно не меньше 15 тысяч.

Наталья Александрова:

1 сентября уже не за горами. Сегодня мы как раз вплотную занялись покупками. У меня пятеро детей и четверо из них школьники. Старшая дочь, Валерия, перешла на третий курс педагогического колледжа и ей тоже все нужно приобрести. Вот ходим, выбираем. тетради, ручки, канцтовары на всех пока обошлись в 5 тысяч. Еще не набрали общие тетради.

Если говорить непосредственно про школьников, то моим младшим девочкам-близняшкам, Виктории и Веронике, в первую очередь нужно купить сарафаны с блузками, юбки. Они в этом году пойдут во второй класс. Думаю, на обеих уйдет тысяч 20.

Семикласснику Владиславу мы купили классические брюки, жилет и кое-что по мелочам. Пока ушло 5 тысяч. Белая рубашка осталась с прошлого года. Надо еще приобрести сумку и кроссовки.

Вадим у нас пойдет в 10-й класс. Костюм ему в этом году приобретать не надо, прошлогодний в хорошем состоянии. Необходимы кроссовки, спортивная форма, пара рубашек.

Нам еще многое предстоит купить, поэтому по ценам точно не скажу. В прошлом году у меня только на школьников ушло 55 тысяч. И это еще достаточно экономно. В этом году с подорожанием, наверное, уйдет больше.

Людмила Афондеркина:

Собрать ребенка в школу обходится достаточно дорого. В этом году моя дочь Рая собирается в 9-й класс. Впереди серьезные испытания — ОГЭ, но тем не менее собираемся в школу с хорошим настроением. Скорее всего, она последует примеру сестры и после 9 класса уйдет из школы.

На сегодняшний день мы приобрели для нее канцтовары – на 1500 руб., кроссовки — 1200 руб. Купили рюкзак за 1000 руб., брюки – 2000 руб. Надо еще приобрести блузки, пиджак, водолазку.

Думаю, обойдется в 15-20 тысяч.

Моя старшая дочь, Наташа, обучается на втором курсе экономико-технологического колледжа в Чебоксарах. И пусть она не школьница, но для учебного процесса ей тоже нужно многое. Так что эти траты в 20 тысяч на одного ребенка в нашем случае вполне можно умножить на 2.

Александра Солодилова:

У меня двое детей, старшая дочь уже выросла и работает. Младший, Вадим, пойдет в 7-й класс школы № 6. Сын очень быстро растет, поэтому новую одежду к школе мы покупаем каждый год.

В этом году на канцтовары и рюкзак у нас ушло 5-6 тысяч руб. Но в течение года докупать все равно придется. На спортивные трико и футболку потратили 2000 руб., это еще без учета куртки. Кроссовки — 1500 руб. (эконом-вариант). Не берем дорогие по той же причине — быстро становятся малы.

Школьная форма — пиджак, брюки и жилетка — нам обошлись в 3,5 тыс. руб. Несколько рубашек разной расцветки и длины рукавов вышли на 4 тыс. руб.

Настрой на новый учебный год у сына хороший. 1 сентября традиционно ходим с букетом, иногда покупаем. Кстати, на нашем участке растут красивые голландские розы, и они тоже могут стать отличным подарком.

Екатерина Кузьмина:

Из троих детей у нас двое — школьного возраста. Олеся пойдет в 4-й класс, Кира – во 2-й. Подготовка к школе в самом разгаре.

На канцтовары мы потратили около 5 тысяч на двоих. С прошлого года практически ничего не осталось, поэтому покупаем все новое. Школьная форма на обеих девочек обошлась в 10 тысяч рублей. Спортивная форма – на каждую примерно по 5 тыс. Кроме этого, были куплены две пары туфель на общую сумму 3 тысячи рублей. На все необходимое, даже без учета канцтоваров, ушло около 25 тысяч.

За лето дети хорошо отдохнули, собираются в школу в отличном настроении. Конечно же, мы обязательно купим цветы любимым учителям. Думаю, на 2 букета уйдет порядка 2,5 тысячи.

Татьяна Александрова.