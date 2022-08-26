22-23 августа в Саранске состоялись межрегиональные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди общеобразовательных организаций по Приволжскому федеральному округу. Воспитанники ДЮСШ принесли в копилку города Шумерли три медали.

Анастасия Ушкова в личных видах стала золотым призером в прыжке в высоту, выполнив I разряд, и бронзовым призером в беге на 600 метров. Сергей Алексеев стал золотым призером по прыжкам в длину.

Поздравляем ребят и их тренеров Галину Майорову и Владимира Алексеева с высокими результатами!

ДЮСШ.