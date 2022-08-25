Рассмотрены вопросы об исключении из «Единой России»

Решением Президиума Регионального политического совета 22 августа исключены из Партии ряд ее членов за действия, дискредитирующее «Единую Россию» или наносящие ущерб ее политическим интересам.

Так, утвержден вердикт политического совета Новочебоксарского городского отделения об исключении из партии находившегося на учете в местном отделении депутата городского Собрания Виктора Воробьева. Напомним, ранее в связи с уголовным делом по деятельности нелегальной сети игровых салонов в нескольких муниципалитетах Чувашии Виктор Воробьев был заключен под стражу сроком на два месяца по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Остальные случаи связаны с избирательной кампанией по выборам в органы местного самоуправления – Собрания муниципальных округов. Нынешние депутаты Собраний депутатов Чебоксарского района Юрий Николаев, Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Вячеслав Никифоров лишились партийных билетов за выдвижение кандидатами от других политических партий. Депутат Собрания депутатов Комсомольского района Геннадий Волков – за агитацию в пользу другой партии и поддержку ее кандидата.

Как подчеркнул Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Чувашии Николай Николаев, согласно Уставу, член Партии может быть исключен из нее за действие, дискредитирующее Партию или наносящее ущерб ее политическим интересам, а также в связи со вступлением в другую партию:

«Необходимо строго соблюдать не только закон, Устав и решения руководящих органов Партии, но и этические нормы, принцип сдержанности в публичном поведении, уважать и своих избирателей, и своих коллег. И не все эти требования можно описать юридическим языком.

Подавляющее большинство членов «Единой России» в Чувашии, а это более 34 тысяч человек, а также наших сторонников и сочувствующих — честные и порядочные, достойные люди, сделавшие свой осознанный твердый выбор.

Есть и те, которые своими действиями и высказываниями могут бросать тень на общую работу. Ничего удивительного – такие имеются во всех партиях. Но «Единая Россия» как самая многочисленная, как «партия власти» всегда на виду. Поэтому с подобными коллегами будем прощаться и привлекать перспективную талантливую молодежь, творчески мыслящих, инициативных, патриотически настроенных людей».

Источник: chuvash.er.ru.