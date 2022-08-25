Президент России поручил обеспечить выплаты родителям школьников из Донбасса

Семьи школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины получат единовременную выплату. 10 тысяч рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей будут выплачены в случае, если дети приступили к обучению в школах, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года. Выплаты должны быть начислены до 1 октября.

Такое поручение правительству дал Президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

По мнению председателя Общественного совета при Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики, директора МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, Инны Исаевой, такое решение является очень своевременным.

«Все мы понимаем, что сейчас у родителей школьников на Донбассе непростые времена, им сложно подготовить своих детей к учёбе. Они нуждаются в нашей поддержке. Поэтому единовременная выплата, которая будет выдана им по поручению Владимира Путина, поможет решить многие вопросы», — считает она.

Напомним, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объявил о переходе школ Донецкой и Луганской народных республик на российские образовательные стандарты. Обучением педагогов в ДНР и ЛНР уже занимаются их коллеги из России.