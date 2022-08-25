В ходе акции «Сохраним лес-2022» осенью в Чувашии высадят более 24 тысяч деревьев

Жители республики смогут присоединиться к Всероссийской акции и помочь восстановить более 22 га лесного фонда.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии, на территории лесного фонда республики проведение этой акции запланировано на 8 октября. Основная площадка – Мариинско-Посадское лесничество. Здесь экоактивисты высадят саженцы сосны. На других территориях будут посажены также липа, дуб и каштан.

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Эмира Бедертдинова, сохранение благополучия природы республики – это задача каждого жителя.

«Хочется, чтобы люди бережнее относились к природе, были более ответственными в этом вопросе. Радует, что в нашей республике много активистов и добровольцев, которые принимают участие в различных экологических мероприятиях, стараются сделать родной край лучше и краше», — сказал он, подчеркнув при этом, что в прошлом году при участии волонтёров лесники высадили свыше 89 тысяч деревьев.

Экоактивист и автор проекта «Экопатруль | Чувашия» Кирилл Агалаков считает, что те, кто в своей жизни хоть раз сажал деревья, обретают новый смысл жизни.

«Кто-то из мудрецов сказал, что наши предки вырастили деревья, плоды которых мы пожинаем. Теперь мы сажаем деревья, чтобы наши потомки могли пожинать плоды. Вот какой глубокий смысл скрывается в посадке саженцев и восстановлении лесов. С этой философией я и живу», — признается молодой человек.

Напомним, акция «Сохраним лес» проходит каждый год в поддержку национального проекта «Экология». Так, в прошлом году она объединила более 1,2 млн добровольцев со всей страны, которые посадили больше 70 млн саженцев. В этом году планируется высадить еще 80 млн деревьев.