В Шумерле состоялась августовская конференция педагогов

В начале недели в Чувашии состоялась республиканская августовская конференция педагогических работников, а уже в среду на традиционную конференцию собралось и педагогическое сообщество города Шумерли. Местом подведения итогов и постановки задач на следующий учебный год в этот раз стала школа № 2.

С началом новым учебного года, а у педагогов он начинается уже с конференции, собравшихся поздравили глава Шумерли Сергей Яргунин, зам. главы администрации города — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина. Они выразили слова напутствия и благодарности в адрес всех педагогов города и, конечно же, в адрес ветеранов педагогического труда. К сожалению, прийти непосредственно на конференцию, многих из ветеранов помешали жаркие погодные условия. Но уважение к тем, кто стоял у истоков становления системы образования в городе, чувствовалось в каждом слове выступавших.

С докладом о развитии системы образования в городе выступила Ирина Сасакина. Она подробно остановилась на успехах шумерлинских педагогов, рассказала о нововведениях, предстоящих в школах с этого учебного года, отметила важность воспитательного процесса в учебных заведениях.

С докладами о реализации различных проектов в образовательных учреждениях выступили директор школы №1 Татьяна Полякова и зам. директора по УР Шумерлинского политехнического техникума Лилия Киреева. Традиционно не обошлось и без церемонии награждения. Педагогов, добившихся успехов в своих начинаниях, чествовали дипломами, грамотами, благодарностями и громкими аплодисментами.

Т. Александрова.







