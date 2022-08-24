В Чувашии будет проиндексирован размер ежемесячного пособия беременным женщинам и кормящим матерям

На очередном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принято постановление, в соответствии с которым будет увеличен размер предоставляемой ежемесячной денежной компенсации для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте от двух до трех лет.

Размеры указанной компенсации увеличат для беременных женщин и кормящих матерей со 100 рублей до 1600 рублей (рост в 16 раз), для детей в возрасте от двух до трех лет — с 70 рублей до 1300 рублей (рост в 18,6 раза).

«Размеры данной компенсации не индексировались практически с момента принятия постановления — с 2007 года. Прогнозно получателями данной выплаты будут более 372 взрослых и 360 детей. По состоянию на 1 августа компенсация предоставляется 164 взрослым. Поскольку суммы были небольшие, люди за ними не обращались. Думаю, что сейчас общее количество обращений за данной компенсацией однозначно увеличится», — сказала министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Принятие данного постановления потребует выделения в 2023 году дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики прогнозно в размере 12,8 млн рублей. Указанная сумма учтена при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Правительство Чувашской Республики также утвердило государственный доклад «О состоянии условий и охраны труда в Чувашской Республике в 2021 году».

По словам министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алены Елизаровой, в республике сохраняется положительная тенденция к снижению уровня производственного травматизма, по данному показателю в 2021 году Чувашия занимает четвертое место в ПФО. За последние десять лет уровень производственного травматизма в республике в относительных показателях снизился в 2,1 раза — с 343 до 163 случаев.

Молодым специалистам Чувашии, проживающим и работающим на селе, снизят процент по ипотеке до 0,1% годовых. Соответствующую инициативу также поддержал Кабмин республики.

«Предлагаем предоставлять молодым специалистам выплаты из регионального бюджета на частичное возмещение затрат по уплаченным процентам за льготный кредит на строительство и приобретение жилья на селе. Мера позволит снизить процентную ставку по льготной ипотеке с 3 до 0,1% годовых и сделает сельскую жизнь более привлекательной для молодёжи», – сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Возместить часть затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам смогут жители до 35 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, проживающие в сельской местности и официально работающие в агропромышленном комплексе или социальной сфере, а также в ветеринарных организациях, в соответствии с полученной квалификацией.

На заседании Кабинета Министров также были распределены гранты между органами местного самоуправления по итогам работы в 2021 году. Общий размер грантовой поддержки на 2022 год составил 10 млн рублей. Решением Правительственной комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов средства были распределены между тремя муниципальными образованиями.

Так, победителем среди городских округов стал город Канаш, которому присуждено 1,415 млн рублей. Среди районов лучшими стали Шумерлинский муниципальный округ и Яльчикский район, которые получат 4,514 млн рублей и 4,071 млн рублей соответственно.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.