Юнармейцы города Шумерли вошли в сотню лучших команд России по знанию Российских символов

22 августа 2022 года в День Государственного флага Российской Федерации на территории всех субъектов Российской Федерации в онлайн формате прошла квиз-игра «Символы России». В данной игре приняли участие и ребята из военно-патриотического клуба «Гусары» Центра детского творчества.

Квиз- игра состояла из пяти раундов по шесть вопросов в каждом. Вопросы были посвящены истории, героическому прошлому России, государственным символам России. Участники команды во время игры активно обсуждали вопросы, стараясь дать на них правильные ответы и получить наибольшее количество баллов.

По итогам прохождения квиз-игры «Символы России» команда ВПК «Гусары» вошла в 100 лучших команд России, заняв 54 место. Всего в данной квиз-игре по информации организаторов приняло участие около 1000 команд из разных субъектов России

Источник: gshum.cap.ru.