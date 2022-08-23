Шумерлинские школьники приняли участие в первенстве Чувашии по шахматам

С 13 по 19 августа в Чебоксарах проходило Первенство Чувашской республики по шахматам до 11, 13, 15, 17, 19 лет. Бороться за звание чемпиона Чувашии в своём возрасте отправились 4 шумерлинских школьника – Роман Гуськов, Александр Белов, Арсений Оленин и Мирослав Зайцев.

Роман Гуськов продолжает находится в отличной форме, что и подтвердил на первенстве. Весь турнир он шёл в числе лидеров общего зачёта, и по итогам первенства завоевал серебро в возрасте до 17 лет, попутно став третьим в общем зачёте. После первенства Роман принял участие блиц-турнире посвящённому Дню города Чебоксары, где снова блистал – 6 очков из 11 возможных и звание лучшего юниора турнира!

В возрасте до 15 лет играли Александр Белов и Арсений Оленин, но побороться за медали им не удалось.

В категории до 13 лет дебютировал на первенствах республики Мирослав Зайцев. Итогом первенства для Мирослава стали 2 очка из 7 возможных, а также бесценный опыт, который очень пригодится Мирославу в шахматном будущем.

Желаем шумерлинским юниорам продолжать наращивать мастерство, радовать и радоваться победам, не отчаиваться после поражений!

Источник: gshum.cap.ru.







