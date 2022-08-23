«Учитель года -2022» Екатерина Ананьева: «Я счастлива, я на своем месте»

Педагог новочебоксарской школы №17 Екатерина Ананьева в этом году победила в республиканском этапе конкурса «Учитель года -2022». Сейчас девушка готовится представлять Чувашию на всероссийском этапе. Первый и второй туры главного педагогического конкурса страны будут проходить с 20 сентября по 5 октября в Тюмени.

Учитель английского языка готовится к этому событию основательно. Считает, что ей есть чем удивить и организаторов конкурса, и коллег со всей страны. Вдохновение черпает от своих учеников, и профессии, понимания, что занимается любимым делом.

«С детства я мечтала стать учителем. Это колоссальная ответственность за воспитание и образование будущих поколений. Ведь прямо сейчас мы воспитываем людей, которые будут вершить историю. Поэтому, когда меня спрашивают, люблю ли я свою работу, я отвечаю: «Я счастлива, я на своем месте», — признается Екатерина Ананьева.

Она уверена, что детям нужен не просто учитель или наставник, им необходим друг. Важно помочь каждому ребенку раскрыться и найти себя.

«Расти вместе с детьми, рука об руку сопровождать учеников на их пути от непоседливых малышей к взрослой жизни – самое бесценное и замечательное в работе учителя», — считает девушка, личным примером доказывая, что при желании в жизни можно достичь многого.

Отметим, что в прошлом году на федеральном этапе конкурса «Учитель года -2022» нашу республику также представляла педагог из Новочебоксарска Василиса Егорова. Она считает, что масштабный педагогический конкурс — это не только испытания, а прежде всего катализатор активной деятельности и замечательная мастерская для специалистов в сфере образования.

«Я познакомилась с потрясающими педагогами из разных уголков нашей страны. Здорово, что конкурс собирает творческих, увлечённых педагогов, которые делятся своими секретами и профессиональным опытом», — говорит учитель начальных классов Василиса Егорова.

Отметим, конкурс «Учитель года России» выявит самых талантливых педагогов страны. Из 86 финалистов, после всех испытаний определятся лишь 15 лауреатов.

Финал и награждение победителей состоится 5 октября в Кремле.