О новых формах господдержки самозанятых – в прямом эфире!

В официальных группах «Чувашская Республика» и Министерства сельского хозяйства в Вконтакте состоялся прямой эфир. Его темой стала государственная поддержка жителей села в республике. Онлайн-трансляция прошла при содействии ЦУР Чувашии.

Спикерами выступили заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Ольга Кудрявцева, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алексей Григорьев, начальник отдела финансовой политики и государственной поддержки АПК Минсельхоза Чувашии Марина Васильева.

Жители республики активно подключались к обсуждению темы. Задавали вопросы не только во время эфира, но и заранее публиковали их под постом анонса мероприятия. В течение эфира, который длился 45 минут, представители ведомств подробно ответили на 20 вопросов.

Также спикеры рассказали о новой форме господдержки для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Финансовая помощь сельским жителям оказывается как на федеральном, так и региональном уровнях. Единовременно можно получить до 500 тыс. рублей на приобретение сельхозтехники, оборудования, минеральных удобрений, содержание скота, товаров для пчеловодства, проведение агрохимического обследования и другое.

«С заявлением на получение субсидии гражданам необходимо обращаться в администрацию района или округа. Вместе с заявлением представляется справка-расчет на получение субсидии, а также документы, подтверждающие фактические затраты, на которые предоставляются», — прокомментировала Ольга Кудрявцева.

Также говорили о формах поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам. «Льготу могут получать медицинские, педагогические работники, сотрудники социальной и ветеринарной службы, проработавшие в сельской местности более 10 лет», — сообщил Алексей Григорьев.

С начала года Центр управления регионом Чувашии зафиксировал в социальных сетях и направил на отработку 114 сообщений по теме сельского хозяйства. Наибольшее внимание и реакцию жителей вызвали такие темы, как: фермерство, цены и ценообразование, господдержка сельского хозяйства.

Отметим, что Минсельхоз совместно с ЦУР Чувашии активно реализуют информационный проект «На селе жить хорошо». Благодаря ему жители региона узнают о достижениях аграриев, успешный проектах сельских тружеников, о ходе реализации программы развития сельских территорий. Все новости доступны по хештегу #насележитьхорошо.