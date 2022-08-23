Кристина Майнина: «В Чувашии официальные страницы в соцсетях ведут все органы власти»

Сегодня у каждого ведомства, города и района республики есть свой аккаунт. Общая аудитория госпабликов — более 750 тысяч человек. Через эти площадки представители власти могут доносить до жителей важную информацию и оперативно получать от них обратную связь.

«Ведение пабликов – это возможность для органов власти выйти из тени и заявить во всеуслышание о реализуемых проектах, решаемых проблемах, планах на будущее, – отметила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина. – Ведомство, открытое для общения в соцсетях, априори вызывает больше доверия, поэтому паблики для органов власти – это must have. Граждане не должны находиться в информационном вакууме, для них важно понимать свою сопричастность. Поэтому в Чувашии официальные страницы в соцсетях ведут все органы власти без исключения. Мы открыты для диалога».

Во «ВКонтакте» ярко представлены и другие регионы России: 100% муниципалитетов и социально значимых региональных органов исполнительной власти (РОИВ) создали паблики для общения с жителями в соцсетях. Необходимость такой работы в соцсетях прописана в федеральном законодательстве.

В России формируется целая сеть цифровых площадок, и к 1 декабря 2022 года должны быть созданы интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений. Сегодня количество госпабликов органов власти составляет 2 938, а общая аудитория — более 50 млн человек. Развитием сообществ на местах занимаются региональные администрации и ЦУР, рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев на недавнем форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

По словам топ-менеджера «Диалога», качественная коммуникация с людьми требует включенности всех ведомств, даже районных администраций. Для повышения качества работы госслужащих в digital-сфере «Диалог» создает методологию действий в интернете, обучает специалистов из регионов.

Кроме того, в ряде пилотных регионов реализуется проект «Госвеб», активное участие в котором принимает ЦУР. Платформа призвана обеспечить безопасное хранение данных, быстрое создание сайтов из типовых шаблонов, стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов. В числе лидеров Калужская, Ульяновская и Тульская области.

О важности присутствия государственных и муниципальных органов власти в интернете говорят и в Минцифры России. «Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», – подчеркнул замминистра Олег Качанов. Он также отметил, что вместе с единым порталом государственных и муниципальных услуг платформа «Госпаблики» является частью целой экосистемы госкоммуникаций.