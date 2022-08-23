Жители Чувашии чаще сигнализируют о необходимости уборки мусора

В 4 раза выросло в этом году число обращений интернет-пользователей о несанкционированных свалках (по сравнению с прошлым годом).

Каждый такой сигнал берется в работу Центром управления регионом Чувашской Республики. Свалки ликвидируются.

Одно из последний обращений – сообщение жителя дома №89 по ул. Советская поселка Кугеси, оставленное на портале Госуслуг.

Сельчанин пожаловался на выросшую «стараниями» пьяных компаний свалку из стекла и другого мусора. Эта свалка даже горела, и на место ЧП приезжали пожарные.

По сигналу ЦУР Чувашии оперативно провели экологический субботник администрация Чебоксарского района и волонтеры общественной организации «АгроВыбор».

«Спасибо большое за работу волонтеров! Мир не без добрых людей», – отреагировал на новость об уборке мусора сельчанин.

Напомним, о своей проблеме вы можете сообщить в комментариях любого популярного паблика региона. Обращения вы также можете направить через портал госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».







