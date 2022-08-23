В последний день лета стартует федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание».

Планируется, что в течение трех дней выступят более 200 лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии. Будет подготовлено свыше 120 часов просветительского контента, зрителей также ждут лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое другое.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров, в ходе своего выступления на августовской конференции работников образования, подчеркнул особую значимость этого Просветительского форума.

«Наступает то время, когда формулировка: «Знание – сила!» -становится не теоретической, а абсолютно практической. В овладении необходимыми знаниями молодежи помогают лекции, мастер-классы и открытые дискуссии запущенные обществом «Знание». Такая подача информации интересна молодёжи. Это подтверждает тот факт, что количество слушателей возросло с 90 тысяч до 125 млн человек. С 1 по 9 сентября пройдет Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Наша задача обеспечить максимальный охват учащихся данным мероприятием», — поставил задачу министр перед работниками образования.

Отметим, что площадками Просветительского марафона станут студии в пяти городах, каждая из них будет освещать определенную тему. Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона.

Впервые один из треков марафона – «Знание. Мы вместе» – будет организован на площадке в Луганске в Луганской народной республике: через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей он позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объединяет.

И еще одно новшество: слушателями лекций смогут стать все желающие — достаточно подать заявку и проявить себя в творческом конкурсе. Организаторы обещают проводить ежедневные викторины в прямом эфире, тем, кто наберет наибольшее количество баллов вручат ценные подарки.

К прямым эфирам можно подключиться из любой точки России! Посмотреть трансляцию можно будет на сайте: https://marathon.znanierussia.ru/ и в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте: https://vk.com/znanierussia