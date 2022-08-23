В Шумерле с 26 августа стартует осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города

В рамках месячника будет проводиться уборка и благоустройство территорий города, общественных пространств, ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев, вывоз мусора и др.



К мероприятиям по благоустройству будут привлечены управляющие компании, коммунальщики, а также иные предприятия, учреждения и организации всех форм собственности. Согласно плану мероприятий, за предприятиями, учреждениями и организациями закреплена определенная территория, где они должны будут навести порядок. Традиционно активное участие в работах по благоустройству территорий примут жители города, общественность и молодежь.



2 сентября запланирован общегородской субботник. В этот день каждый шумерлинец сможет внести свой личный вклад в благоустройство и красоту города.

Источник: gshum.cap.ru.