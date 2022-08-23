В Чувашии состоялась августовская конференция работников образования 

Педагоги сформулировали вызовы для своей сферы на новый учебный год, а также подвели итоги проведенной работы.

«Решение Президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о важности вашей работы», – обратился к учителям министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров и поручил главам муниципалитетов в кратчайшие сроки разработать план реализации тематического года на местах.

Вслед за республиканским совещанием пройдут традиционные конференции в муниципалитетах. На них в рамках акции «Спасибо, учитель!» педагогов поздравят активисты Российского движения детей и молодежи. Ребята вручат открытки, цветы и выразят признательность за нелегкий труд.

Помимо Чувашии до 31 августа в инициативе Российского движения детей и молодежи примут участие республики Алтай, Северная Осетия-Алания и Коми, Калмыкия и Татарстан. К акции, приуроченной к новому учебному году, также присоединятся Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край и другие субъекты страны. Всего 79 регионов.

«Очень приятно слышать слова признательности не только в День учителя, но и в другие дни, – считает заместитель директора Новочебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Ольга Валерьевна Куклева. – Благодарность учеников вдохновляет, заставляет работать с еще большим энтузиазмом и постоянно придумывать что-то новое».

Напомним, Российское движение детей и молодежи создано 20 июля этого года и объединяет детей и подростков от 6 до 18 лет. Оно помогает проводить государственную политику в интересах подрастающего поколения, создает возможности для развития и самореализации.

Источник: sovch.chuvashia.com.