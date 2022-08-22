Еще 12 многодетных семей могут получить жилищные сертификаты

На эту меру поддержки многодетных семей направят дополнительно 180 млн рублей.

Ранее в преддверии Дня семьи, любви и верности Глава Чувашии подписал указ, в соответствии с которым вводятся меры по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих семь и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

«В ходе реализации указа выявилось, что количество таких семей не 19, как было в списках муниципалитетов, а 31. В связи с этим мы внесли изменения в принятые нормативные акты и увеличили соответствующее финансирование», – заявил Олег Николаев.

Руководитель региона обратил внимание глав администраций муниципалитетов на недопустимость подобного рода оплошностей, подчеркнув, что ошибочные расчеты затормаживают реализацию важных для жителей региона начинаний: «Хорошо, что сумма гранта позволяет эти решения реализовать. Но могло быть и по-другому, и тогда могли быть сложности. Работа, которая не позволяет нужные для людей принятые решения доводить до конца, не красит нас».

Олег Николаев попросил заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павла Данилова совместно с региональным Минтрудом критически проанализировать чистоту и адекватность ведения документов по составлению очередности по мерам поддержки. «Прошу организовать работу оперативно и довести. А в дальнейшем вести работу по учету семей на должном уровне и в порядке», – обозначил он.

«Работу будем проводить с муниципалитетами, чтобы они в ускоренном порядке выдавали сертификаты. Важно будет сертификаты успеть реализовать на благоустроенное жилье до конца года. Цены в сертификатах заложены конкурентные. С приобретением жилья не должно возникать вопросов», – заявил Павел Данилов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.