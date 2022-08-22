Где пенсионеру взять кредит на специальных условиях?

В современном мире столько финансовых возможностей, что не нужно бояться пользоваться ими из-за незнания или неуверенности. Потребительский кредит может стать важной поддержкой в моменте и инструментом воплощения желаний по улучшению качества жизни, и решением временных трудностей.

Сегодня все больше пенсионеров рассматривают вариант получения потребительского кредита. Причины могут быть разными: кто-то хочет сделать ремонт в доме или квартире, кто-то благоустроить дачный участок, а кому-то нужны деньги для прохождения лечения.

Людей пенсионного возраста можно причислить к наиболее ответственным, обязательным и надежным клиентам с постоянным доходом, которые умеют правильно распределять свои денежные средства. И этот грамотный подход позволяет планировать более крупные покупки или затраты с привлечением заемных средств.

На сегодняшний день множество банков предлагают услуги по кредитованию пенсионеров, а некоторые даже разрабатывают для них специальные программы с более выгодными, чем для клиентов трудового возраста, условиями.

В нашем городе работает банк с необычным названием «Пойдём!». Здесь готовы предложить кредитную программу нецелевого потребительского кредита с минимальным пакетом документов для клиентов именно пенсионеров по любому основанию в возрасте от 45 до 75 лет*.

В банке создана уютная и доверительная атмосфера – сотрудники всегда готовы подобрать продукт на специальных условиях для пенсионеров, готовы внимательно выслушать и разобраться в ситуации клиента. В банке «Пойдём!» именно сотрудник – финансовый консультант принимает решение в момент проведения кредитного интервью и сразу озвучивает решение, подробно рассказывает все условия и помогает разобраться в любых даже самых сложных финансовых вопросах. Ведь порой мы так нуждаемся в поддержке и одобрении, особенно когда это касается финансов.

Ознакомиться с условиями получения кредита, а также полными требованиями к заемщику можно в офисе банка по адресу: Шумерля, ул Интернациональная, д. 29 и по телефону 8 (8352) 72-06-50

Режим работы:

ежедневно с 09:00 до 20:00

перерыв с 13:00 до 14:00

* Кредит на неотложные нужды с возобновляемым лимитом кредитования (лимит кредитования доступен для использования в течение 12 месяцев с даты заключения Договора потребительского кредита) с использованием электронного средства платежа (кредитной карты) на оплату товаров / работ / услуг по программе кредитования «Кредит для пенсионеров» №П062 от 01.07.2022 г.; возраст заемщика (пенсионеры по любым основаниям) от 45 лет (на момент предоставления кредита) до 75 лет (на момент погашения кредита); подробности – в офисах Банка и на сайте Банка www.poidem.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». Лицензия ЦБ РФ №2534 от 18.08.2016 г. Реклама