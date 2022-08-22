Впервые в России в День знаний во всех школах Чувашии пройдут Уроки финансовой грамотности

Организационные моменты их проведения обсудили под руководством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова.

«Как вы помните, 15 апреля у нас в Чебоксарах состоялось масштабное событие — Окружной форум по финансовой грамотности. В рамках этого мероприятия заместитель министра финансов России Михаил Котюков озвучил идею проведения 1 сентября Уроков финансовой грамотности. В рамках этой инициативы предлагаю во всех классах старшего звена абсолютно всех школ, а их в Чувашии более 400, организовать такие Уроки. С Главой республики Олегом Николаевым эту тему мы уже обсудили, он ее поддержал», — отметил Михаил Ноздряков.

Он также сообщил о готовности сотрудников Минфина Чувашии, в том числе и руководящего состава министерства, выехать в школы г. Чебоксары и г. Новочебоксарска для участия в мероприятиях.

«Что касается муниципальных образований, то часть школ охватят начальники финансовых отделов при местных администрациях, а также руководители централизованных бухгалтерий», — обозначил Михаил Ноздряков.

В остальных школах, по словам министра, Уроки проведут сами учителя с возможным приглашением экспертов и волонтеров финансовой грамотности.

В Минобразования Чувашии с предложением Минфина Чувашии согласились, обосновывая это тем, что с 1 сентября 2022 года в силу вступают новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) среднего общего образования, согласно которым школьники в обязательном порядке будут изучать финансовую грамотность.

Минфин Чувашии.