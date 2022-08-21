Работы по строительству спортивной площадки продолжаются

Основы здорового образа жизни должны закладываться с детского возраста. Одно из необходимых условий правильного развития ребёнка — постоянная физическая активность. Гармоничное развитие возможно только при обеспечении детей удобным и безопасным местом для игр и занятий спортом. В июле в Торханах началось строительство спортивной площадки с футбольным полем при спортивной школе им. В.Н. Ярды.



Работы на данном участке проводит подрядчик ООО «Малая строительная организация «Аликовская», они ведутся в соответствии с графиком.

Справочно:

Общая стоимость работ по контракту составляет 27 млн 687 тыс. рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики — 23 млн 174 тыс рублей и из бюджета Шумерлинского муниципального округа — 4 млн 513 тыс. руб. Срок окончания строительства объекта капитального строительства — декабрь 2022 года.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.