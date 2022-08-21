Путь, достойный уважения

Леонида Михайловича Корнилова, жителя села Юманай, знают многие шумерлинцы. И не только жители муниципального округа, но и горожане. В течение 15 лет он работал председателем колхоза им. Чапаева, возглавляя его в самые непростые времена.

21 августа Леониду Михайловичу исполняется 75 лет. Он по-прежнему в отличной форме и, глядя на него, понимаешь, что это человек, не привыкший бояться сложностей.

Л.М. Корнилов родился в деревне Эшменейкино в многодетной крестьянской семье, окончил Юманайскую среднюю школу. В школьные годы, как и все деревенские мальчишки, приобщался к технике. Вместе с ровесниками, детьми 1945-46 годов рождения, проходил практику в колхозе, пробуя себя в качестве механизатора.



«С апреля по октябрь мы работали в машинно-тракторном парке, проходили весь транспорт, начиная от колесного гусеничного трактора до комбайна, работали и прицепщиками. Практиковались и получали свою первую, пусть и небольшую, зарплату», — вспоминает свою юность Леонид Михайлович.



После окончания школы Л.М. Корнилов уехал на Украину, в Луганскую область. Учился в ПТУ по горнодобывающему направлению и в то же время работал шахтером, был проходчиком. В этот период он также окончил вечерние курсы водителей, что пригодилось ему в армии — в течение 3 лет он служил в Польской Народной Республике водителем.



После армии Л.М. Корнилов вернулся на малую родину, где начал работать водителем в колхозе им. Чапаева. Видимо, в юноше проявлялись определенные лидерские качества — его выбрали секретарем комсомольской организации и отправили на учебу в советско-партийную школу.

После двухлетней учебы он вернулся в колхоз и на протяжении какого-то времени работал в горкоме партии инструктором. А затем — заместителем председателя колхоза по культуре, совмещая с работой секретаря парторганизации. В трудовой биографии Л.М. Корнилова запечатлелась работа и председателем профкома колхоза, и диспетчером, и бригадиром полеводческой бригады, и секретарем сельсовета. В течение 11 лет он являлся начальником животноводческого комплекса колхоза им. Чапаева, и уже после этого, в 1995 году, его избрали председателем колхоза.



«Это было самое тяжелое время. Зарплаты задерживались месяцами. В то время мы активно работали по производству картофеля — сажали по 200 га. На уборку картофеля выходило до 900 человек. Тяжелее всего было не убрать урожай, а реализовать его. Приходилось искать различные варианты. Что-то получалось, что-то нет», — вспоминает Леонид Михайлович.

Под его руководством в колхозе были организованы семеноводческие хозяйства по картофелю, племхозяйства по разведению свиней, КРС. Работа велась по всем направлениям.



В 2000-е годы ситуация начала налаживаться, появились и определенные денежные средства. Именно тогда, в 2000 году, Л.М. Корниловым был организован выпуск книги «Родной край — Юманай». Работа велась совместно с писателем Г.А. Атрашкиным, из-под пера которого появились очерки, и краеведом В.И. Улисовым, который много работал с архивными документами.

В книге есть все, что касается юманайского края — и история, и современность. Много внимания уделено людям. Как отмечает Л.М. Корнилов, это была одна из первых выпущенных в республике книг, посвященных определенной сельской территории.



Кстати, в период работы Леонида Михайловича в течение 2 лет по его инициативе выпускалась колхозная газета «Ураваш» (название речки, протекающей через Юманайское сельское поселение). Она выходила ежемесячно и ее бесплатно доставляли в каждый двор, вне зависимости от того, работает человек в колхозе или нет. Л.М. Корнилов как председатель колхоза старался лично писать в каждый номер. Это могли быть поздравления, обращения, анализ происходящего. В целом, к выпуску газеты подключали всех. В ней публиковались материалы о том, что происходило на территории колхоза, полезные советы, стихотворения школьников. Сельчанам было очень интересно. Печатали газету в Шумерлинской типографии, было налажено тесное сотрудничество и с редакцией.



Редактором колхозной газеты был М.Ю. Морев, в ней регулярно выходили в свет и фотографии А.И. Падюкова, водителя газеты «Вперёд», проявлявшего себя и в качестве фотокорреспондента.

Л.М. Корнилов был и председателем Совета ветеранов агропромышленного комплекса Шумерлинского района. На сегодняшний день он является членом этой организации и ему очень приятно встречаться с людьми, с которыми когда-то вместе работал.



За годы работы в копилке Л.М. Корнилова — множество наград разного уровня. Он практически ежегодно удостаивался Почетных грамот Шумерлинского района, награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики, Минсельхоза Российской Федерации, Госсовета Чувашии, является заслуженным работником сельского хозяйства Чувашской Республики, ветераном труда. И это лишь малая, но наиболее значимая часть его наград.



На заслуженный отдых Л.М. Корнилов ушел в 2010 году. По его словам, годы работы стали для него своеобразным испытанием возможностей и сил. Работа требовала полной самоотдачи. «В одно время у нас гостил старший из внуков, и он поинтересовался у бабушки, куда делся дед? Ведь он почти меня не видел… Утром я выходил из дома в 5 часов, объезжал поля, проверял, какие работы выполнены, и что предстоит сделать. Вечером контролировал процесс. Комбайнеры заканчивали работу около полуночи, и на зернотоке люди работали до ночи. Развозил их потом по домам, на сон оставалось по 4-5 часов. Конечно, моей супруге было тяжело справляться с детьми и домашними обязанностями. К тому, же она работала учительницей. Я ей очень за все благодарен», — делится Л.М. Корнилов.



Леонид Михайлович и Юлия Ивановна вместе с 1969 года и 3 года назад они отметили золотую свадьбу. Супруги воспитали троих достойных детей. Старшая дочь, Марина, окончила сельхозинститут, выучилась на экономиста. Проживает в Ядринском районе, занимается животноводством. Сын Руслан живет в Чебоксарах, работает водителем. Младшая дочь, Алина, тоже обосновалась в Чебоксарах. По образованию она экономист-бухгалтер, работает аудитором в сфере торговли.



У Корниловых 4 внуков, которые радуют их не только вниманием, но и хорошей учебой, определенными успехами. Скучать супругам не приходится. Как и большинство сельчан, они ведут хозяйство, с удовольствием трудятся в саду и в огороде. Ведь людям, привыкшим много работать, без дела — никак.

Татьяна Александрова.