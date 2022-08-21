Начато обустройство противопожарного водоема

Начались работы по обустройству противопожарного водоема с устройством пирса по ул. Луначарской в д. Егоркино. Общая стоимость работ по контракту составляет 449 654,28 руб.

Финансирование работ осуществляется за счет средств субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 359 723, 43 руб., за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа в размере 71 854,75 руб., за счет средств населения округа в размере 18 076,10 руб.



Подрядчик — индивидуальный предприниматель Иванов Владимир Васильевич. Срок окончания работ — 1 сентября 2022 года.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.