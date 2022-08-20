С заботой о людях и об окружающей среде

Шумерлинский межрайонный прокурор, действующий в интересах жителей села Русские Алгаши, обратился в суд с требованиями к администрации Шумерлинского муниципального округа обеспечить нормативную очистку сточных вод в Русских Алгашах.



По результатам проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ и охраны окружающей среды выявлены нарушения в обеспечении коммунальными услугами надлежащего качества.

В ходе проверки установлено, что в с. Русские Алгаши имеется система водоотведения. С колодца системы водоотведения осуществляется сброс сточных вод на рельеф местности. Далее сточные (канализационные) воды по рельефу местности стекают в реку Алгашку. В нарушение норм действующего законодательства администрацией Шумерлинского муниципального округа не принято должных мер по надлежащей организации водоотведения с территории Русских Алгашей на выпусках сточных вод на рельеф местности в соответствии с нормативами. Выпуск канализационных стоков осуществляется напрямую на поверхность земли (почву), тем самым загрязняя окружающую среду.



Решением суда иск Шумерлинского межрайпрокурора удовлетворен частично: обязать администрацию Шумерлинского МО в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать работы по обеспечению нормативной очистки сточных вод в с. Русские Алгаши.

Пресс-служба Шумерлинского районного суда.