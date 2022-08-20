Горячее питание

Приближается новый учебный год. Покупка формы, канцтоваров и многих других атрибутов школьной жизни в самом разгаре. Если раньше родителям немалые средства приходилось уделять и на обеспечение детей горячим питанием, то теперь часть забот лежит на плечах государства.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, с 1 сентября 2020 года в рамках партийного проекта «Новая школа» все учащиеся младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.



«Обеспечить сохранение здоровья учащихся, сократив чрезмерную учебную нагрузку на школьников, создав условия для развития системы школьной медицины, инфраструктуры для организации здорового питания» — отмечено в Народной программе «Единой России».

На обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием в республике в 2020 году было направлено 246,5 млн рублей, в том числе 244 млн рублей — из федерального бюджета. В 2021 году было выделено свыше 607 млн рублей, стоимость обеда на одного ребёнка составляла 55,2 рубля.

В 2022 году на эти цели расходы увеличатся на 37 млн рублей (+6,1 %) и превысят 644 млн рублей. Горячим питанием будут обеспечены все 64 тыс. детей начальных классов, а также дети из многодетных малообеспеченных семей.



В целом горячее питание организовано во всех 410 школах для более 146 тысяч обучающихся. Горячее питание в 138 школах республики передано на аутсорсинг 36 комбинатам питания и индивидуальным предпринимателям. В 272 школах организовано самостоятельное приготовление пищи.



В Шумерле на обеспечение горячим питанием младшеклассников в 2022 году направлено свыше 14 млн 537 тыс. руб., в Шумерлинском муниципальном округе — 1 млн 615 тыс. руб. Бесплатным питанием, как и полагается, будут охвачены 100 % обучающихся 1-4 классов, а также дети из многодетных малообеспеченных семей. В округе это 150 обучающихся 1-4 классов и около 24 детей из многодетных малообеспеченных семей.



Напомним, что в 2021 году в республике проведена модернизация оборудования пищеблоков городских школ. На их оснащение выделено 89,4 млн рублей — произведена замена действующего оборудования на новое, современное технологическое оборудование: в школах обновлены линии раздачи, закуплены пароконвектоматы, электрические плиты, пекарские шкафы, холодильные и морозильные шкафы и многое другое.



В Шумерле положительные преобразования начались в 2020 году — все школьные столовые города получили современное технологичное оборудование и кухонную мебель на сумму 5441,3 тыс. руб., а в 2021 году было проведено дооснащение школьных столовых на сумму более 2 млн руб. В муниципальном округе в 2020 г. пищеблоки образовательных учреждений были оснащены холодильными шкафами, электрическими плитами и хлеборезками (Егоркинская, Шумерлинская и Туванская школы, Торханская НШ-ДС), также установлены тестомешалки. В 2021 году модернизации не было.



Глава Чувашии Олег Николаев в ходе заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике призвал детально погрузиться в вопрос обеспечения школьным питанием и организации центра производства полуфабрикатов. «В одной точке производим качественную продукцию и контролируем, а дальше уже доготавливаем, тем более пищеблоки у нас достаточно хорошие, современные. Тем самым мы существенно снизим трудозатраты и процессы, которые надо будет контролировать. Надо апробировать эту задачу и на следующий год максимально масштабировать», — заявил руководитель региона.



Предельная стоимость питания обучающихся общеобразовательных учреждений Чебоксар не повышалась с 2018 года и оставалась на прежнем уровне, несмотря на рост цен на основные продукты питания. С 1 сентября 2022 года стоимость питания для учащихся 1-4 классов увеличится на 4 рубля; 5-11 классов – на 17 рублей.



В Шумерле стоимость питания с начала учебного года повысится на 5 руб. и составит 65 руб. Такое же повышение и стоимость 65 руб. будут и для обучающихся 1-4 классов Шумерлинского муниципального округа. Для обучающихся 5-11 классов округа стоимость питания останется прежней.

Школьные автобусы

Народная программа «Единой России»: «Обеспечить обновление парка школьных автобусов, исходя из необходимости их ежегодной дополнительной закупки за счет средств федерального бюджета. Направлять в регионы не менее чем 4000 школьных автобусов в год в период до 2024 года».

За последние пять лет в общеобразовательные организации республики в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» поставлено более 220 школьных автобусов. В республиканском бюджете на 2022 год на закупку школьного транспорта предусмотрено более 35 млн рублей.



Парк школьных автобусов составляет около 400 единиц. Автобусы перевозят более 13 тыс. детей из 1415 населенных пунктов по 738 маршрутам. Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и маячками.



В сентябре 2021 г. в школы Чувашии поступили 37 новых автобусов (в т.ч. 31 — за счет федерального, 6 — республиканского бюджетов).



В ноябре 2021 г. принято решение о безвозмездной передаче муниципалитетам 33 школьных автобусов, приобретенных по заявке региона за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. В декабре 2021 года за счет средств резервного фонда школьный автобус поступил и в Егоркинскую школу.

Подготовила Т. Александрова.