Мы вместе – мы рядом

Проект под таким названием в прошлом году был разработан специалистами по социальной работе консультативного отделения Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения. Он стал победителем и грантополучателем конкурсного отбора проектов по развитию эффективных практик социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства. Отбор проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



31 августа — ровно год с момента начала реализации проекта. О замысле создания такого проекта и ходе его реализации нам рассказали Елена Юсупова, заведующая консультативным отделением и Екатерина Богачева, специалист по социальной работе консультативного отделения социального центра.

Расскажите, пожалуйста, что представляет собой проект?

Наш проект направлен на поддержку несовершеннолетних беременных и родивших детей, в том числе воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создавая его, мы разработали алгоритм действий по формированию у таких несовершеннолетних базовых семейных ценностей путем наставничества. Можно сказать, проект соединил два поколения людей: старшего – «серебряных волонтеров» и несовершеннолетних беременных и мам. Мы понимали, что «серебряные волонтеры», любящие бабушки и дедушки, лучше всего найдут подход к молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Что подтолкнуло вас на создание проекта, направленного на поддержку несовершеннолетних матерей? Насколько эта проблема актуальна для Шумерли?

Можно сказать, что была актуальна, так как за последние три года было выявлено 8 несовершеннолетних беременных и матерей, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы им оказывали социально-психологическую, социально-педагогическую и социально-правовую помощь. Четверо из них в процессе социального сопровождения восстановили отношения с отцом будущего ребенка, зарегистрировали брак. Четыре несовершеннолетних матери восстановили родственные связи, наладили отношения с родителями и ближайшим окружением. Одна из сопровождаемых из числа детей-сирот была обеспечена временным жильем в социальной гостинице Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения собственного жилья. Всем выявленным несовершеннолетним беременным и матерям было оказано содействие в восстановлении в образовательных учреждениях и продолжении обучения.

Так что положительный опыт работы с несовершеннолетними беременными и мамами у центра есть. Чтобы расширить спектр социальных услуг и улучшить их качество, обеспечить грамотное сопровождение семей и детей, решили разработать проект типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей и воплотить его на практике.

Так что положительный опыт работы с несовершеннолетними беременными и мамами у центра есть. Чтобы расширить спектр социальных услуг и улучшить их качество, обеспечить грамотное сопровождение семей и детей, решили разработать проект типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей и воплотить его на практике. С чего началась реализация проекта?

Первым делом мы занялись созданием опорной площадки по оказанию социально-психологической поддержки несовершеннолетним беременным и матерям. на основе нормативного акта Министерства труда и социальной защиты населения ЧР наш центр стал региональной опорной площадкой. Для координации действий была сформирована рабочая группа, куда вошли 7 специалистов из разных ведомств, в том числе и священнослужители. Занялись подбором кандидатов на роль семейных наставников–волонтеров из числа получателей социальных услуг дневного отделения. Провели организационные мероприятия для руководителей и специалистов организаций – участников проекта по вопросам, связанным с обеспечением апробации типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей.

Какие мероприятия последовали после решения первичных организационных моментов?

Мы вплотную занялись подбором семейных наставников-волонтеров, презентовали проект «Мы вместе – мы рядом» перед получателями социальных услуг дневного отделения. 10 человек изъявили желание поделиться с молодыми родителями своим жизненным опытом, оказать им всяческую поддержку.

Как выявляли нуждающихся в вашей помощи?

Реализация проекта подразумевает тесное сотрудничество со специалистами женской консультации и врачами-педиатрами Шумерлинского ММЦ. Они передали нам информацию о несовершеннолетних беременных, проживающих в Шумерле и Шумерлинском районе. Рабочая группа совместно с участковыми врачами-педиатрами осуществили выходы в семьи, чтобы познакомиться с ними и изучить внутрисемейную ситуацию. Была выявлена нуждаемость в социальном обслуживании и семейном наставничестве трех несовершеннолетних беременных и матерей. Все они дали согласие на участие в проекте и обработку их персональных данных. На каждого была разработана программа социально-психологического сопровождения.

В чем заключается ваша поддержка несовершеннолетних матерей?

Прежде всего, участницы проекта, по сути, еще дети, нуждающиеся в информационной и консультативной поддержке. Поэтому семейные наставники и несовершеннолетние беременные и матери работают в тесном контакте со специалистами по социальной работе и психологами центра. Один семейный наставник осуществляет наставничество в отношении одной несовершеннолетней беременной или матери.

Работа по организации семейного наставничества строится как на базе Центра, так и в ходе посещения семей несовершеннолетних беременных и матерей по месту их проживания. Основной формой работы является индивидуальная. Данная форма работы проводится методом консультирования (в том числе телефонное и интернет-консультирование), беседы, рекомендации, убеждения, социально-психологического патронажа. Индивидуальные формы работы всегда ориентированы на случай. Их тематика может быть составлена в соответствии с выявленной проблемой, в зависимости от которой привлекаются соисполнители. Групповая работа – это форма работы с несовершеннолетними беременными и матерями и семейными наставниками осуществляется в рамках проведения круглых столов, тренингов, встреч, заседаний родительских клубов на базе Центра с привлечением соисполнителей. Также в нашей работе при оказании помощи широко используется метод «Мобильной бригады». Выезд «Мобильной бригады» осуществляется не реже одного раза в месяц в составе психолога и специалиста по социальной работе по месту проживания несовершеннолетних беременных и матерей. Так же привлекаются специалисты – соисполнители проекта.

Работа по организации семейного наставничества строится как на базе Центра, так и в ходе посещения семей несовершеннолетних беременных и матерей по месту их проживания. Основной формой работы является индивидуальная. Данная форма работы проводится методом консультирования (в том числе телефонное и интернет-консультирование), беседы, рекомендации, убеждения, социально-психологического патронажа. Индивидуальные формы работы всегда ориентированы на случай. Их тематика может быть составлена в соответствии с выявленной проблемой, в зависимости от которой привлекаются соисполнители. Групповая работа – это форма работы с несовершеннолетними беременными и матерями и семейными наставниками осуществляется в рамках проведения круглых столов, тренингов, встреч, заседаний родительских клубов на базе Центра с привлечением соисполнителей. Также в нашей работе при оказании помощи широко используется метод «Мобильной бригады». Выезд «Мобильной бригады» осуществляется не реже одного раза в месяц в составе психолога и специалиста по социальной работе по месту проживания несовершеннолетних беременных и матерей. Так же привлекаются специалисты – соисполнители проекта. Что собой представляют индивидуальные программы социально-психологического сопровождения несовершеннолетних матерей?

Индивидуальная программа сопровождения несовершеннолетних беременных или матерей включает в себя шесть блоков:

Индивидуальная программа сопровождения несовершеннолетних беременных или матерей включает в себя шесть блоков: психолого–педагогический блок направлен на построение гармоничных межличностных, детско-родительских и внутрисемейных взаимоотношений; оказание помощи по вопросам заботы о ребенке в области воспитания и развития;

культурно-досуговый блок – направлен на организацию и проведение совместного семейного досуга, культурного отдыха, семейных праздников с целью укрепления семейных традиций; вовлечение несовершеннолетних беременных или матерей и их ближайшего окружения в процесс просвещения, посещение культурно-массовых мероприятий (посещение кинотеатра, библиотеки, музея); мероприятий, направленных на возрождение и поддержание религиозных традиций (посещение церкви), формирование здорового образа жизни (посещение ФОК, стадиона);

социально-бытовой блок направлен на обучение несовершеннолетних беременных или матерей уходу за новорожденными детьми; формирование навыков ведения домашнего хозяйства; обустройство семейного быта; обучение основам приготовления пищи;

хозяйственно-экономический блок направлен на оказание содействия в получении образования и трудоустройстве; планирование семейного бюджета;

информационно-правовой блок направлен на повышение грамотности несовершеннолетних беременных или матерей в вопросах несения ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, на соблюдение прав детей в семье; на формирование знаний, направленных на безопасность жизнедеятельности членов семьи; содействие в получении информации по актуальным вопросам профориентации и трудоустройства, получения мер социальной поддержки, медицинской помощи и пр.

Каждая программа ориентирована на конкретный случай, в соответствии с потребностями участниц проекта.

Каждая программа ориентирована на конкретный случай, в соответствии с потребностями участниц проекта. Кроме самих несовершеннолетних мам, с кем ещё приходилось работать?

За время реализации проекта, как «серебряными волонтерами», так и специалистами центра проведены консультации с родителями и ближайшим окружением несовершеннолетних беременных и матерей. Очень важно формировать позитивное отношение близких людей к ситуации раннего материнства, чтобы они осознали необходимость оказания помощи и поддержки молодой матери и ее ребенку.

Проводились консультативные встречи и с молодыми отцами, направленные на принятие ситуации отцовства, формирование осознанного родительства и необходимости создания семьи.

Проводились консультативные встречи и с молодыми отцами, направленные на принятие ситуации отцовства, формирование осознанного родительства и необходимости создания семьи. На реализацию проекта вы получили грантовую поддержку. Расскажите о ней.

На средства гранта были приобретены оборудование и материалы для проведения занятий с несовершеннолетними мамами и их детьми (сенсорная комната), 4 компьютера в сборе и 3 принтера, телевизор, ноутбук для проведения выездных мероприятий и консультаций. Два специалиста прошли стажировку по программе «Профилактика отказов от новорожденных. Помощь несовершеннолетним беременным и родившим детей» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подходит к концу год реализации проекта. Каковы итоги?

Бесспорно то, что «серебряные волонтеры» — наставники через обмен жизненным опытом помогли повысить качество жизни несовершеннолетних мам, направили их жизнедеятельность в положительное русло. Мы продолжим курировать наших несовершеннолетних мам и дальше, пока они не встанут на ноги, не укрепятся психологически и морально в роли матерей.

После реализации всех задач проекта «Мы вместе — мы рядом» и достижения положительных результатов, возможно тиражирование и распространение опыта семейного наставничества в виде волонтерской деятельности, осуществление которой не потребует дополнительных финансовых затрат.

Марина Ветликова.