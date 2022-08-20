Мы вместе – мы рядом

Проект под таким названием в прошлом году был разработан специалистами по социальной работе консультативного отделения Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения. Он стал победителем и грантополучателем конкурсного отбора проектов по развитию эффективных практик социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства. Отбор проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
31 августа — ровно год с момента начала реализации проекта. О замысле создания такого проекта и ходе его реализации нам рассказали Елена Юсупова, заведующая консультативным отделением и Екатерина Богачева, специалист по социальной работе консультативного отделения социального центра.
- Расскажите, пожалуйста, что представляет собой проект?
- Наш проект направлен на поддержку несовершеннолетних беременных и родивших детей, в том числе воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создавая его, мы разработали алгоритм действий по формированию у таких несовершеннолетних базовых семейных ценностей путем наставничества. Можно сказать, проект соединил два поколения людей: старшего – «серебряных волонтеров» и несовершеннолетних беременных и мам. Мы понимали, что «серебряные волонтеры», любящие бабушки и дедушки, лучше всего найдут подход к молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Что подтолкнуло вас на создание проекта, направленного на поддержку несовершеннолетних матерей? Насколько эта проблема актуальна для Шумерли?
- Можно сказать, что была актуальна, так как за последние три года было выявлено 8 несовершеннолетних беременных и матерей, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы им оказывали социально-психологическую, социально-педагогическую и социально-правовую помощь. Четверо из них в процессе социального сопровождения восстановили отношения с отцом будущего ребенка, зарегистрировали брак. Четыре несовершеннолетних матери восстановили родственные связи, наладили отношения с родителями и ближайшим окружением. Одна из сопровождаемых из числа детей-сирот была обеспечена временным жильем в социальной гостинице Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения собственного жилья. Всем выявленным несовершеннолетним беременным и матерям было оказано содействие в восстановлении в образовательных учреждениях и продолжении обучения.
Так что положительный опыт работы с несовершеннолетними беременными и мамами у центра есть. Чтобы расширить спектр социальных услуг и улучшить их качество, обеспечить грамотное сопровождение семей и детей, решили разработать проект типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей и воплотить его на практике.
- С чего началась реализация проекта?
- Первым делом мы занялись созданием опорной площадки по оказанию социально-психологической поддержки несовершеннолетним беременным и матерям. на основе нормативного акта Министерства труда и социальной защиты населения ЧР наш центр стал региональной опорной площадкой. Для координации действий была сформирована рабочая группа, куда вошли 7 специалистов из разных ведомств, в том числе и священнослужители. Занялись подбором кандидатов на роль семейных наставников–волонтеров из числа получателей социальных услуг дневного отделения. Провели организационные мероприятия для руководителей и специалистов организаций – участников проекта по вопросам, связанным с обеспечением апробации типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей.
- Какие мероприятия последовали после решения первичных организационных моментов?
- Мы вплотную занялись подбором семейных наставников-волонтеров, презентовали проект «Мы вместе – мы рядом» перед получателями социальных услуг дневного отделения. 10 человек изъявили желание поделиться с молодыми родителями своим жизненным опытом, оказать им всяческую поддержку.
- Как выявляли нуждающихся в вашей помощи?
- Реализация проекта подразумевает тесное сотрудничество со специалистами женской консультации и врачами-педиатрами Шумерлинского ММЦ. Они передали нам информацию о несовершеннолетних беременных, проживающих в Шумерле и Шумерлинском районе. Рабочая группа совместно с участковыми врачами-педиатрами осуществили выходы в семьи, чтобы познакомиться с ними и изучить внутрисемейную ситуацию. Была выявлена нуждаемость в социальном обслуживании и семейном наставничестве трех несовершеннолетних беременных и матерей. Все они дали согласие на участие в проекте и обработку их персональных данных. На каждого была разработана программа социально-психологического сопровождения.
- В чем заключается ваша поддержка несовершеннолетних матерей?
- Прежде всего, участницы проекта, по сути, еще дети, нуждающиеся в информационной и консультативной поддержке. Поэтому семейные наставники и несовершеннолетние беременные и матери работают в тесном контакте со специалистами по социальной работе и психологами центра. Один семейный наставник осуществляет наставничество в отношении одной несовершеннолетней беременной или матери.
Работа по организации семейного наставничества строится как на базе Центра, так и в ходе посещения семей несовершеннолетних беременных и матерей по месту их проживания. Основной формой работы является индивидуальная. Данная форма работы проводится методом консультирования (в том числе телефонное и интернет-консультирование), беседы, рекомендации, убеждения, социально-психологического патронажа. Индивидуальные формы работы всегда ориентированы на случай. Их тематика может быть составлена в соответствии с выявленной проблемой, в зависимости от которой привлекаются соисполнители. Групповая работа – это форма работы с несовершеннолетними беременными и матерями и семейными наставниками осуществляется в рамках проведения круглых столов, тренингов, встреч, заседаний родительских клубов на базе Центра с привлечением соисполнителей. Также в нашей работе при оказании помощи широко используется метод «Мобильной бригады». Выезд «Мобильной бригады» осуществляется не реже одного раза в месяц в составе психолога и специалиста по социальной работе по месту проживания несовершеннолетних беременных и матерей. Так же привлекаются специалисты – соисполнители проекта.
- Что собой представляют индивидуальные программы социально-психологического сопровождения несовершеннолетних матерей?
Индивидуальная программа сопровождения несовершеннолетних беременных или матерей включает в себя шесть блоков:
- психолого–педагогический блок направлен на построение гармоничных межличностных, детско-родительских и внутрисемейных взаимоотношений; оказание помощи по вопросам заботы о ребенке в области воспитания и развития;
- культурно-досуговый блок – направлен на организацию и проведение совместного семейного досуга, культурного отдыха, семейных праздников с целью укрепления семейных традиций; вовлечение несовершеннолетних беременных или матерей и их ближайшего окружения в процесс просвещения, посещение культурно-массовых мероприятий (посещение кинотеатра, библиотеки, музея); мероприятий, направленных на возрождение и поддержание религиозных традиций (посещение церкви), формирование здорового образа жизни (посещение ФОК, стадиона);
- социально-бытовой блок направлен на обучение несовершеннолетних беременных или матерей уходу за новорожденными детьми; формирование навыков ведения домашнего хозяйства; обустройство семейного быта; обучение основам приготовления пищи;
- хозяйственно-экономический блок направлен на оказание содействия в получении образования и трудоустройстве; планирование семейного бюджета;
- информационно-правовой блок направлен на повышение грамотности несовершеннолетних беременных или матерей в вопросах несения ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, на соблюдение прав детей в семье; на формирование знаний, направленных на безопасность жизнедеятельности членов семьи; содействие в получении информации по актуальным вопросам профориентации и трудоустройства, получения мер социальной поддержки, медицинской помощи и пр.
Каждая программа ориентирована на конкретный случай, в соответствии с потребностями участниц проекта.
- Кроме самих несовершеннолетних мам, с кем ещё приходилось работать?
- За время реализации проекта, как «серебряными волонтерами», так и специалистами центра проведены консультации с родителями и ближайшим окружением несовершеннолетних беременных и матерей. Очень важно формировать позитивное отношение близких людей к ситуации раннего материнства, чтобы они осознали необходимость оказания помощи и поддержки молодой матери и ее ребенку.
Проводились консультативные встречи и с молодыми отцами, направленные на принятие ситуации отцовства, формирование осознанного родительства и необходимости создания семьи.
- На реализацию проекта вы получили грантовую поддержку. Расскажите о ней.
- На средства гранта были приобретены оборудование и материалы для проведения занятий с несовершеннолетними мамами и их детьми (сенсорная комната), 4 компьютера в сборе и 3 принтера, телевизор, ноутбук для проведения выездных мероприятий и консультаций. Два специалиста прошли стажировку по программе «Профилактика отказов от новорожденных. Помощь несовершеннолетним беременным и родившим детей» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Подходит к концу год реализации проекта. Каковы итоги?
- Бесспорно то, что «серебряные волонтеры» — наставники через обмен жизненным опытом помогли повысить качество жизни несовершеннолетних мам, направили их жизнедеятельность в положительное русло. Мы продолжим курировать наших несовершеннолетних мам и дальше, пока они не встанут на ноги, не укрепятся психологически и морально в роли матерей.
После реализации всех задач проекта «Мы вместе — мы рядом» и достижения положительных результатов, возможно тиражирование и распространение опыта семейного наставничества в виде волонтерской деятельности, осуществление которой не потребует дополнительных финансовых затрат.
Марина Ветликова.