Доступная среда должна быть доступной

Шумерлинский межрайонный прокурор обратился в суд с требованиями к Шумерлинской, Алгашинской, Юманайской, Егоркинской средним школам Шумерлинского МО, к Торханской начальной школе , к школе № 2 г. Шумерли об обязании в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу оборудовать туалетные комнаты (кабины) для инвалидов с учетом обеспечения условий доступности.



Судом установлен факт отсутствия в этих учреждениях санузлов для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что является ущемлением гарантированных государством прав на достойную и полноценную жизнь.



Решениями суда иски Шумерлинского межрайпрокурора удовлетворены. Вышеназванные учреждения образования в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу обязаны оборудовать туалетные комнаты (кабины) для инвалидов с учетом обеспечения условий доступности.

Пресс-служба Шумерлинского районного суда.