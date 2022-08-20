В Чувашии внедрят образовательную платформу «Моя школа»



С начала учебного года в России заработает образовательная платформа «Моя школа». Федеральная государственная информационная система обеспечит единый доступ к качественным цифровым образовательным ресурсам и сервисам.

ФГИС «Моя школа» предназначена для учителей, учеников и их родителей. Она содержит электронные дневники и журналы, расписание, систему видео-конференц-связи, облако для хранения файлов и работы с документами. Кроме этого, доступна библиотека с контентом по всем темам общеобразовательных программ.

«Суперсервис ГИС «Моя школа» будет включать огромный объем информации от всех российских школ. Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое», — так прокомментировал внедрение системы министр просвещения Сергей Кравцов.

С начала учебного года в 15 пилотных регионах, в том числе в Чувашской Республике, начнется апробация системы. С 2023 года к платформе подключатся все школы страны. Внедрение системы позволит создать единое образовательное пространство и снизить нагрузку на педагогов, помочь им с материалами для проведения уроков.

«Все школы нашей республики, а их у нас 410, с 1 сентября начтут тестирование единой образовательной информационной системы «Моя школа». Данная платформа станет связующим звеном между всеми участниками образовательного процесса», — отмечает министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров.

В ближайшем будущем в системе будут представлены материалы по всем учебным предметам для учащихся с 1-го по 11-й класс.

«На мой взгляд, важно формировать безопасную цифровую среду для обучения детей. Новая платформа станет цифровым помощником традиционной системы обучения. Одним из важных преимуществ онлайн-платформы является качественный контент. Также можно сказать, что «Моя школа» — это и социальная сеть для общения учеников, преподавателей и родителей», — прокомментировала участница Первого Всероссийского форума классных руководителей, учитель английского языка МБОУ «СОШ №41» г. Чебоксары Наталья Петрова.

Стоит отметить, что платформа работает на отечественном программном обеспечении. Цифровой контент верифицирован и безопасен.