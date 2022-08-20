Выплата компенсаций за изъятие скота по-новому

Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области информирует о вступлении в силу с 1 марта 2023 года новых изменений, устанавливающих правила выплаты компенсаций владельцам за изъятие скота или продукции животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.



В соответствии с Федеральным законом № 222 от 28.06.2022 г. «О внесении изменений в статью 19 Закона РФ «О ветеринарии» виновники заноса опасных инфекций животных рискуют остаться без компенсации в случае изъятия скота или продукции животноводства.



Важный момент нового закона: владельцу могут отказать в компенсации или уменьшить ее размер, если будет выявлено нарушение ветеринарного законодательства. Это касается содержания и выращивания сельскохозяйственных животных, производства и хранения продукции животноводства.



Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области.