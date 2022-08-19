В рамках реализации социально значимого проекта «Точки притяжения», поддержанного Минцифры Чувашии, с 22 июля по 10 августа нашей газетой был объявлен конкурс «Уютный двор».

К участию в конкурсе мы приглашали жильцов многоквартирных домов, старших по дому, инициативные группы и всех неравнодушных шумерлинцев, проживающих в комфортных и уютных дворах. Основным условием было обозначено наличие ухоженных цветников и газонов на прилегающей к дому территории.



Оргкомитет тщательно рассмотрел каждую поступившую на конкурс заявку. Мы проехали по адресам, пообщались с жильцами и увидели с любовью оформленные дворовые территории, ухоженные палисадники с цветниками, познакомились с людьми, чьими руками создается эта красота. Признаться, выделить лучший двор было очень непросто, но мы это сделали.

Итак, победителем с присвоением звания самого уютного двора признана дворовая территория многоквартирного дома по ул. Урицкого, 6/1. Кроме диплома победителя, двор получает сертификат на 1000 руб. на покупки в магазине «Семена» (ИП Мизурова М.) в ТЦ «Мегаполис».

Сертификаты номиналом 500 руб. будут вручены дворовым территориям, удостоенным специальных номинаций:



дом № 1 по ул. Колхозной, дом № 59/1 по ул. Щербакова и дом № 3 по ул. Интернациональной.

Победителя и номинантов конкурса приглашаем к нам в редакцию в любое удобное время за дипломами и подарками. А наших читателей, как и обещали, знакомим с лучшими дворовыми территориями многоквартирных домов города.

Самый уютный двор









О придомовой территории дома № 6/1 по улице Урицкого мы не раз писали в нашей газете. С 2010 года этот двор держит безоговорочное первенство в городских конкурсах по озеленению и благоустройству. Председатель ТСЖ «Цветниковый рай» Людмила Игнатьева бережно хранит все дипломы, подтверждающие это.



И этот год не стал исключением. Всё так же яркие краски цветочного буйства радуют глаз около всех пяти подъездов многоквартирного дома. Придомовая территория буквально утопает в цветах. Циннии, флоксы, розы, гортензии, петунии, бархатцы, хризантемы, душистый табак, бальзамин…

Кроме Людмилы Игнатьевой, этой красотой занимаются еще три женщины, проживающие в доме: Зинаида Чекменева, Александра Фролова, Валентина Бирюкова, а таже уборщица придомовой территории Ольга Татаринцева.



Ежегодно по весне женщины заблаговременно покупают семена, рассаду. И каждый год стараются своим цветочным творчеством удивить по-новому — ищут редкие сорта цветов, новые изюминки в оформлении, словом, проявляют безграничную фантазию в этом деле.



Все жители дома такую красоту, разумеется, приветствуют и бережно относятся к ее поддержанию. На всей территории не найти ни лишней травинки, ни пылинки. Шутка ли – двенадцатый год подряд держать статус образцовой территории и никому не уступать планку первенства! Слава об этом дворе идет далеко по городу, что вполне оправданно.



Снова у вас нет конкурентов, «Цветниковый рай», и это дорогого стоит! Победа ваша в очередной раз заслуженна. Поздравляем!

Основная часть дворовой территории дома № 1 по ул. Колхозной находилась в запустении, пока осенью прошлого года за нее не взялась старшая по дому Любовь Оленина. Взялась и перекопала часть заросшей бурьяном дворовой площади. «Здесь были заросли, дебри. Давно думала благоустроить эту территорию», — рассказывает предысторию женщина.

Цветочный дебют

Не все верили в успешность этой затеи. А Любовь верила! Первым делом приобрела 30-метровый шланг для полива и посадила 10 кустов пионов. На радость всем они зацвели!

Любовь — новичок в цветоводстве. Цветами она никогда не занималась, но очень к этому делу тянулась. Весной текущего года она вышла на заслуженный отдых и решила всю себя посвятить благоустройству родного двора. В этом деле ее безоговорочно поддержал и муж Олег. Вместе супруги вырезают ненужные кусты, выкорчевывают корни, привозят землю на клумбы. Их первые помощники и единомышленники — соседи по дому Надежда Завьялова, Татьяна Кирюшина, Валентина и Юрий Безруковы. Кто копает, кто пропалывает, кто помогает обустраивать симпатичные заборчики. «Выкорчевать большие деревья помогла управляющая компания ООО «Дом», — говорит Л. Оленина. – Без ее помощи было бы сложнее».



Весной во дворе был организован субботник. Хоть вышли не все, но сделали немало. Теперь все жильцы дома очень трепетно относятся к преображению своего двора. «Кто тюльпаны принесет, кто пионы, даже незнакомые прохожие приносят из сада цветочную рассаду, — делится Любовь. – Спасибо каждому!»



Обустроенные в этом году цветники всё лето благоухают и радуют жильцов и соседей двора разноцветьем петунии, мальвы, лилий, пионов, бальзамина, плетистой розы, гортензии, бархатцев, ромашки, цинний и других цветов. Скоро расцветут гладиолусы, хризантемы, ночная фиалка.

Вдохновившись преображением двора, жильцы дома дружно сдали старшей по дому по 100 рублей на приобретение рассады. Теперь центральное место облагороженной Любовью территории занимает цветущий оазис с петуниями. Их ярко-розовые, белые, фиолетовые, лиловые колокольчики никого не оставляют равнодушным.



Даже во время нашего с Любовью общения люди останавливались, восхищались, благодарили. «Каждый день здесь прохожу, не перестаю удивляться трудолюбию этой женщины, — делится с газетой пенсионерка Надежда Бусарева. — Раньше здесь были трава по пояс, бурьян, сорняк. Любовь навела настоящую красоту — из бурьяна сделала конфетку».



Подобные отзывы женщина слышит постоянно. «Здорово, когда есть отдача, когда люди любуются и восхищаются этой красотой. В такие моменты понимаю, что всё не зря. Это придает новые силы творить», — говорит Любовь.



Планов у Любови – громадье. В программе-минимум – по осени выкорчевать еще оставшиеся старые кустарники и посадить новые, а в перспективе – заасфальтировать прилегающую к дому территорию. Тогда наверняка и цветочная красота будет смотреться ярче.

Самый оригинальный двор









Это, пожалуй, единственная в городе территория четырехподъездного дома, одинаково равноценно функционирующая с обеих сторон. По проекту дом № 3 по ул. Интернациональной построен лицом на проезжую часть, но это ничуть не мешает жильцам успешно облагораживать всю немаленькую территорию вокруг. А этим летом пространство возле подъездов изменилась практически до неузнаваемости. Если в прошлые годы здесь преимущественно росли кустарники, то теперь инициативные жители на радость всем разбили цветники.



Как рассказала газете председатель ТСЖ «Уют» Татьяна Иванова, еще осенью прошлого года, решив облагородить околоподъездную территорию, жильцы дружно выкорчевали старые кустарники, перекопали и посадили многолетние цветы. Весной было заказано ограждение, а вскоре и укладка новенького асфальта вдоль лицевой части дома подоспела. Теперь возле подъездов благоухают и хоста, и бархатцы, и георгины, и китайская роза, а также петунии, циннии, ромашки, пионы, спирея, хризантемы и другие симпатичные цветы. А создается эта красота руками Татьяны Ивановой, Софьи Мидуковой, Зинаиды Сафроновой, Валентины Коротковой, Валентины Долговой, Веры Эзенкиной, Альбины Лукьяновой, Ларисы Булаковой, Нины Чуприной.



Ничуть не уступает лицевой части и палисадник с внутренней стороны дома. Здесь яркий цветник украшают рудбекия, эшшольция, розы, вербена, львиный зев…. Чуть поодаль уютно расположились сосенки и плодовые деревья. В планах ТСЖ – установить на этой стороне дома детскую площадку и беседки. Заметно, что жильцы во главе с руководством ТСЖ прилагают максимум усилий и фантазии в облагораживании своей дворовой территории. Ведь это так здорово, когда всё с любовью созданное во дворе радует глаз не только жителей дома, но и прохожих. А когда посторонние люди говорят спасибо — приятно вдвойне!

Дворовая территория дома № 59/1 по ул. Щербакова, пожалуй, одна из самых больших в городе. Угловой шестиподъездный дом, наверное, еще на этапе строительства обеспечил себе будущую дворовую оригинальность. Особую атмосферу в центре территории придают старожилы двора — две огромные ели и мощный дуб. Создаваемая в их тени прохлада, без сомнения, обеспечивает жителям дома полноценный отдых.

Самый комфортный двор











Председатель ТСЖ «Труженик» Галина Натальина и ее заместитель Роза Ксенофонтова не без гордости познакомили нас со своей дворовой территорией. Заметно, что всё в этом дворе продумано – и столики, и лавочки, и установленная в прошлом году детская площадка. Вот зона для молодежи, вот детская зона, а вот ждет своей очереди на благоустройство уголок, предназначенный для людей старшего возраста. «Планируем положить на эту территорию брусчатку и установить лавочку, — озвучивают свои планы женщины. — Здесь, в тени деревьев, пожилые люди смогут комфортно отдыхать и общаться».



За цветами и кустарниками в палисадниках ответственны старшие по подъездам, но, по большому счету, занимаются все, у кого есть время и желание. В палисадниках комфортно сосуществуют мальва и золотые шары, лапчатник кустарниковый и гортензия, циннии, бархатцы… Друг с другом соседи делятся рассадой, семенами, сообща пропалывают, поливают. Особо трепетно благоустройством цветников занимаются Зоя Зозуля, Зинаида Модина, Валентина Малясова, Надежда Горбунова, Евгения Иванова.



Свой вклад в преображение двора вносят не только взрослые, но и дети. «Живем мы очень дружно, — продолжают свой рассказ о дворе председатель и заместитель, — все вместе выходим на субботники, весной сажаем новые кустарники, осенью убираем листву. Недавно привезли чернозем — так вышли разносить всем домом».



Этот двор – самая настоящая точка притяжения. Здесь чувствуют себя комфортно и стар, и млад, причем, не только жильцы большого дома, но и многочисленные гости двора и простые прохожие. И не удивительно — здесь царит какая-то особая атмосфера, добрая аура.



Во дворе тщательно следят за чистотой, взрослые приучают детей к порядку: мусор на землю не бросать, за собой убирать. Двор стремится к званию образцовой территории, и у него для этого есть все предпосылки. Несомненно, это одна из самых уютных и комфортных дворовых территорий города.



Отрадно, что в Шумерле живут неравнодушные люди, которые щедро делятся своим трудом и фантазией с другими. Вооружившись творчеством и энтузиазмом, они делают свои дворы лучше, красивее, уютнее. На радость жильцам, соседям и всем горожанам.

Ольга Дмитриева.