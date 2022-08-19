Объявлен прием заявок на конкурс «Лучший народный дружинник»

Ежегодно в Чувашской Республике выбирают лучших народных дружинников. Народные дружинники — это граждане, которым небезразличны вопросы охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов граждан.

Конкурс «Лучший народный дружинник» в Чувашской Республике проводится в соответствии с Положением о республиканском конкурсе «Лучший народный дружинник», утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2018 г. № 363, в целях стимулирования участия граждан в охране общественного порядка, повышения престижа деятельности народных дружин.

В этом году проведение конкурса запланировано на 7 октября. Прием заявок от народных дружинников, признанных лучшими народными дружинниками муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, будет осуществляться с 19 августа по 30 сентября 2022 года.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе ;

2) заполненную и пописанную анкету участника Конкурса;

3) личную фотографию участника Конкурса размером 35 × 45 мм;

4) медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и участию в спортивных соревнованиях;

5) документы, подтверждающие признание народного дружинника победителем конкурса по определению лучшего народного дружинника, проведенного администрацией муниципального района (муниципального округа, городского округа);

6) согласие на обработку персональных данных участника Конкурса.

Место приема заявок: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. К. Иванова, д.84, 1 этаж (каб. №№ 13, 14); электронный адрес: minust2@cap.ru, minust38@cap.ru; тел: 8 (8352) 56-51-12, доб. 1921,1949.

Оценка участников конкурса будет проводиться на основании следующих критериев:

юридическая подготовка (правовая основа деятельности народной дружины);

физическая подготовка;

подготовка по оказанию первой помощи.

Каждый критерий оценивается комиссией по балльной шкале.

Оценка юридической подготовки участников Конкурса проводится на основе тестов, которые содержат вопросы на знание основ уголовного законодательства Российской Федерации и законодательства об административных правонарушениях, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность народных дружин, и практические задания по типовым ситуациям деятельности народного дружинника.

Физическая подготовка участников Конкурса оценивается исходя из выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с приложением № 4 к Положению.

Испытание по оказанию первой помощи предусматривает применение на практике знаний по оказанию первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, до оказания им медицинской помощи с учетом перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

Напомним, в прошлом году в конкурсе приняли участие 15 народных дружинников, среди которых победителем признана Павлова Галина Александровна, народный дружинник Вурнарского района Чувашской Республики.

Объявление о конкурсе

Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции.