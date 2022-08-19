Надёжное звено большой цепи

В этом году на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022» Чувашская Республика впервые представила собственную выставочную экспозицию производителей, занимающихся выпуском продукции двойного назначения, востребованной как в оборонно-промышленном комплексе, так и в сфере гражданского использования.
В сводный реестр организаций ОПК включены семь промышленных предприятий Чувашской Республики, только за прошлый год выручка которых составила более 25 млрд рублей. Более 40 организаций республики являются производителями изделий и комплектующих для нужд организаций ОПК, выполняющих государственный оборонный заказ и выпускающих продукцию двойного назначения.
С достижениями чувашских предприятий на выставке ознакомился Глава Чувашии Олег Николаев. АО «Комбинат автомобильных фургонов» представил различные типы подвижных ремонтных мастерских, принятых на снабжение ВС РФ, и специализированную технику тылового обеспечения.
Глава региона также посетил единую выставочную экспозицию Корпорации «Проект-техника», в составе которого была представлена продукция Шумерлинского завода специализированных автомобилей.
Справочно:
Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» проходит с 15 по 21 августа в Московской области. Это одно из значимых событий не только для Вооруженных Сил, но и для представителей оборонно-промышленного комплекса, ведущих научных школ, деловых кругов и других заинтересованных лиц. В этом году в форуме и выставке принимают участие более 20-ти стран мира, а также более 60-ти регионов России.
Олег Николаев:
«Армия – 2022» восхищает и превосходит все ожидания. Когда в одном месте собрана вся современная техника и технологии в области военного использования, многие из которых имеют двойное назначение и используются в гражданском секторе, дух захватывает. Очень приятно, что предприятия Чувашской Республики активно участвуют в процессе создания современной военной техники, осуществляют разработки новых технологий, которые на сегодняшний день не имеют аналогов в мире. Наши предприятия, которые здесь представлены, являются надежным звеном большой цепочки производителей для оборонно-промышленного комплекса России. Это хорошая практика, мы к этому шли два предыдущих года. Через такое объединение мы создаем интересное содержание для потребителей, в том числе для таких корпораций как Ростех, Роскосмос, Росатом и многих других участников больших процессов».