Надёжное звено большой цепи

В этом году на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022» Чувашская Республика впервые представила собственную выставочную экспозицию производителей, занимающихся выпуском продукции двойного назначения, востребованной как в оборонно-промышленном комплексе, так и в сфере гражданского использования.

В сводный реестр организаций ОПК включены семь промышленных предприятий Чувашской Республики, только за прошлый год выручка которых составила более 25 млрд рублей. Более 40 организаций республики являются производителями изделий и комплектующих для нужд организаций ОПК, выполняющих государственный оборонный заказ и выпускающих продукцию двойного назначения.



С достижениями чувашских предприятий на выставке ознакомился Глава Чувашии Олег Николаев. АО «Комбинат автомобильных фургонов» представил различные типы подвижных ремонтных мастерских, принятых на снабжение ВС РФ, и специализированную технику тылового обеспечения.

Глава региона также посетил единую выставочную экспозицию Корпорации «Проект-техника», в составе которого была представлена продукция Шумерлинского завода специализированных автомобилей.

Справочно:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» проходит с 15 по 21 августа в Московской области. Это одно из значимых событий не только для Вооруженных Сил, но и для представителей оборонно-промышленного комплекса, ведущих научных школ, деловых кругов и других заинтересованных лиц. В этом году в форуме и выставке принимают участие более 20-ти стран мира, а также более 60-ти регионов России.