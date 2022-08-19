Команда вновь на высоте

13 августа на столичном стадионе «Олимпийский» состоялся финал Кубка Чувашии по футболу сезона 2022 года.

В матче за главный трофей боролась наша команда ФК «Шумерля-ШЗСА-Порецкое» против цивильского «БоМиК».

После финального свистка основного и добавленного времени счет остался ничейным, а после проведенных пенальти наша команда смогла выиграть соперников и тем самым завоевать Кубок Чувашии по футболу сезона 2022 года. А вратарь команды Денис Смирнов был признан лучшим игроком Кубка Чувашии.

Поздравляем ребят, тренерский и административный состав команды с победой!



Отдел ФК и спорта администрации г. Шумерли.