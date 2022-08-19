В Шумерле появится межквартальная детская площадка

Современная детская игровая площадка в сквере им. В.М. Скаржевского уже вызывает восторженные взгляды детворы, так и норовящей испробовать установленное здесь оборудование. Но, пока эта территория закрыта для посещения, т.к. строительство ещё ведётся.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов проинспектировал данную территорию, обсудил с подрядчиком, ООО «ПаркСервис» (г. Тверь), рабочие вопросы.



Напомним, что данная игровая детская площадка стала возможной благодаря поддержке Минстроя Чувашии в рамках реализации программы по строительству межквартальных игровых комплексов. Шумерля стала одним из первых муниципалитетов Чувашии, где появилась такая площадка.

По информации вице-премьера, в ближайшие годы данная практика получит распространение по всей республике, чтобы минимизировать «финансовую нагрузку» на жителей многоквартирных домов, в обслуживании которых находятся дворовые площадки.



Кстати, Минстроем Чувашии обозначена необходимость предусмотреть отдельную статью расходов по программе благоустройства на обслуживание межквартальных детских площадок, включая специализированный технический осмотр, ремонт и т.д.



Источник: сайт администрации г. Шумерли.