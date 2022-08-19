Руководитель Чувашского регионального отделения Андрей Шакулов совместно с Руководителем Шумерлинского местного отделения МГЕР Андреем Кудрявцевым и активистом Чебоксарского городского отделения Никитой Маловым прошли обучение в городе Купянске для оказания помощи местным жителям.

В начале августа молодогвардейцы Чувашского регионального отделения прошли обучение на базе центрального штаба «Молодой Гвардии» для работы в Центре гуманитарной помощи партии «Единая Россия», который находится в городе Купянске Харьковской области. Обучение проводили добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты разных областей. Среди волонтеров, прошедших обучение — шумерлинец Андрей Кудрявцев.



В городе Купянске ребята находятся с 8 по 22 августа. Здесь местные жители из рук волонтеров получают продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и многое другое. В частности, молодогвардейцы Чувашии отвезли гуманитарную помощь для жителей села Хотомля Харьковской области. Село находится на линии боевого соприкосновения. Продовольственные гуманитарные наборы получили более 500 человек.



Многодетной семье погорельцев из города Волчанска Харьковской области волонтёры оказали адресную помощь. «Сегодня мы помогли многодетной семье из Волчанска. Привезли картон для растопки печки. Ребятам-школьникам подарили портфели и канцтовары, не оставили без подарков и четырехлетнюю девочку», — прокомментировал руководитель Шумерлинского местного отделения «Молодой гвардии» Андрей Кудрявцев.

Справочно

Андрей Кудрявцев с марта 2022 года работает педагогом-организатором Центра детского творчества г. Шумерли, является руководителем военно — патриотического клуба «Гусары» и куратором волонтерского отряда «Команда».



Воспитанники клуба «Гусары» достойно участвуют в городских и республиканских мероприятиях военно-патриотического направления, занимают призовые места в фестивалях и конкурсах.

Волонтеры под руководством А. Кудрявцева проводят городские акции «Сады памяти», «Венки Победы», акции и мероприятия, приуроченные к памятным датам, организуют встречи с ветеранами боевых действий. Ребята стали инициаторами выставки #ГероиZ», посвященной военной спецоперации на Украине. Волонтеры оказывают большую помощь населению, в том числе семьям беженцев.



Весной Андрей возглавил работу по организации голосования за благоустройство — 2023 в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Результат работы – по итогам голосования шумерлинцы стали самыми активными среди всех городов Чувашии.



В летний период 2022 года А. Кудрявцев выступил организатором городской школы краеведения и туризма «Следопыт» для отдыхающих ДОЛ «Соснячок».

Молодой педагог активно занимается и общественной работой – является руководителем Шумерлинского местного отделения «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия».

ЦДТ, местное отделение «Молодой гвардии».