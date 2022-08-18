С распространением VPN увеличилось число похищений личных данных россиян 

В социальных сетях появляется всё больше сообщений от российских пользователей о кражах их персональных данных после того, как они воспользовались сервисом Virtual Private Network (VPN).

Всё чаще можно услышать истории, когда банковские аккаунты оказываются взломаны хакерами после установки VPN, и денежные средства буквально улетучиваются со счетов. А личные фото появляются на самых разных сайтах без ведома их авторов.

Вопросы безопасности технологии VPN вызывают опасения не только у пользователей, но и крупнейших IT-компаний. Так, американская корпорация Google ужесточила правила размещения приложений в своем Play Store, запретив собирать персональные и конфиденциальные данные пользователей без их согласия. Таким же образом поступила и компания Apple.

Сейчас россияне на втором месте по скачиванию опасных программ. В зоне риска, в том числе, и наша республика со множеством активных пользователей.

По мнению ведущего специалиста по технической защите информации АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии Альберта Александрова, часто жители скачивают VPN сервисы, не осознавая всех рисков. Многие вообще уверены, что VPN — это гарантия безопасного и анонимного веб-серфинга.

При этом поставщики VPN часто преувеличивают или вводят в заблуждение пользователей своими заявлениями об эффективности своих сервисов, обещая высококлассную безопасность.

«Большинство бесплатных VPN для Android и iOS содержат неприемлемые пункты в политиках конфиденциальности: от непрозрачной структуры передачи данных до отслеживания активности пользователя.

80% самых популярных бесплатных VPN-сервисов в AppStore передают персональные данные и сведения с вашего телефона (телефонная книжка, сообщения, идентификатор устройства, модель телефона, какие браузеры и приложения вы используете, версия операционной системы, настройки языка, дата и время, заряд батареи и многое другое) третьими лицам и не стесняются заявлять об этом мелким шрифтом в пользовательских соглашениях», — подчеркивает Альберт Александров, отмечая при этом, что более трети (38%) бесплатных VPN-сервисов для Android содержат вредоносные программы.

Перехват пользовательского трафика, посторонняя реклама, утечка личной информации и последующая торговля персональными данными —это лишь малая часть рисков. Специалисты в один голос призывают, что важно ответственно подходить к своей цифровой безопасности. Лучшей защитой от деструктивных действий сервисов остаётся отказ от их использования!