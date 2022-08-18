На мемориале «Строителям безмолвных рубежей» заработал высокоскоростной интернет

МТС сообщает о модернизации телеком-оборудования в районе мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей», который расположен в Козловском районе. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета МТС увеличилась до 80 Мбит/с.

«Благодаря проведенным работам посетители мемориала, туристы могут по видеосвязи делиться впечатлениями о посещении мемориального комплекса, выкладывать фотографии в социальных сетях, смотреть около памятника видео с рассказами очевидцев и историков о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей», — рассказала директор Чувашского национального музея Минкультуры Чувашии Ирина Меньшикова.

Мемориальный комплекс является самым крупным памятником строителям оборонительных рубежей времен Великой Отечественной войны в России. Благодаря расположению рядом с трассой М7 мемориал является одной из основных точек притяжения для автотуристов, ежедневно здесь останавливаются сотни путешественников.

Минкультуры Чувашии.